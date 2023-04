A héten szerdától péntekig a női vízilabda világkupa-selejtező második szakasza vár a már a sorozat szuperdöntőjébe jutott magyar válogatottra. Bíró Attila szövetségi kapitány ismét tizenhat játékost nevezett, a névsort a szövetség honlapja közölte vasárnap. E szerint az első, hollandiai körhöz hasonlóan ezúttal is szerepet kap a Dunaújvárosi FVE két játékosa, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine.

A kapitány három helyen változtatott a hollandiai kerethez képest, pihenőt adott a csapatkapitánynak, Keszthelyi Ritának, és kimaradt Baksa Vanda, Pőcze Panna. Helyettük Rybanska Natasa, Dömsödi Dalma és újoncként Tiba Panna került be. A játékosoknak két szabadnapjuk volt, majd hétfőn hajnalban utaztak el Athénba. Ott sorrendben az Egyesült Államok, Hollandia és Olaszország csapata lesz az ellenfél, a tét a szuperdöntős beosztás. Eközben a görögök, az ausztrálok, a spanyolok és a kínaiak az A divízió két fennmaradó szuperdöntős helyéért küzdenek meg.

– Ritával előzetesen megbeszéltük, csak az első tornán vállal szerepet, bizonyítaniuk kell a többieknek is, képesek a vezérszerepre. Ahogy már említettem, rendkívül fontos a felelősségvállalás, a húsz évnél idősebb, már több világversenyen is szerepelt játékosainknak kell segíteniük a fiatalabbakat – idézte Bíró Attilát a szövetség honlapja.