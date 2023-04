A Museum Of World Athletics (MOWA) világkiállítás a világ valaha volt legnagyobb és leggazdagabb atlétikai kiállítása, amely interaktív utazáson mutatja be az atlétikai világbajnokságok 40 éves történetét. A budapesti kiállítást nemzetközi sportlegendák relikviái, trófeái és személyes adományai mellett a magyar atlétika hőseinek személyes, korábban sosem látott tárgyai gazdagítják.



Futópályán sétálhatunk a legendás atléták relikviái között. A képre kattintva galéria nyílik!FOTÓ: LADÓCZKI BALÁZS - ORIGO

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója, Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. Vezérigazgatója, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, a vb szervezőbizottsága Irányító Testületének társelnöke, valamint a magyar atlétika közelmúltjának legsikeresebb sportolói, úgy mint Márton Anita, fedett pályás világbajnok és olimpiai bronzérmes súlylökő, Pars Krisztián, a 2012-es londoni olimpia kalapácsvető bajnoka, a vb-bronz és Eb-ezüstérmes utódja, Halász Bence, valamint az ugyancsak vb-bronzérme gátfutó, Baji Balázs.

A felszólaók közül elsőként a Chris Turner, a MOWA világörökségi részlegének kurátora emelte ki a kiállítás különlegességét, illetve a tényt, hogy Budapest csupán a harmadik helyszín a világon, ahol megtekinthető a fantasztikus relikviákat felvonultató kiállítás.



Rengeteg a néznivaló, a tájékoztatók magyar és angol nyelvűek, a videós falon pedig a korábbi vébék legjobb pillanatai elevenednek meg. A képre kattintva galéria nyílik!FOTÓ: LADÓCZKI BALÁZS - ORIGO

Majd következett Jon Ridgeon, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezérigazgatója, maga is korábbi atléta, mi több 110 gáton vb-döntős, aki először a kiállítás a budapesti vb melletti másik apropójaként az éppen 40 évvel ezelőtti első atlétikai vb-t idézte fel, amit tinédzserként még csak a tévében nézett, hogy négy évvel később már a döntőben vágtasson. Jon Ridgeon nem felejtette el megemlíteni, hogy a világon az első között, 1897-ben alapított magyar szövetség is ott volt a nemzetközi szövetség 17 alapítója között 1912-ben, és a hazai szervezet azóta is tevékeny szerepet tölt be a sportágban,olyannyira, hogy Gyulai István révén 1991-től 2006-ig magyar főtitkára volt.

A budapesti szervezőbizottság vezérigazgatója, Németh Balázs minden résztvevőt emlékeztetett rá, hogy egyrészt még, de a szervezők szempontjából inkább már csak 127 nap van hátra a budapesti világbajnokság augusztus 19-i rajtjáig.

Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója, Baji Balázs, Márton Anita, Németh Zsolt edző, Halász Bence és Pars Krisztián (balról jobbra) és persze számos relikvia körülöttük. A képre kattintva galéria nyílik! FOTÓ: LADÓCZKI BALÁZS - ORIGO

Ugyanakkor, mint fogalmazott, a kiállítással máris megérkezett budapestre 2023 legfontosabb, a nyári olimpiák és a foci-vb után a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. Németh Balázs zárásként elmondta, nagyon szeretné, ha a vb-záróünnepségén elhangzana az a mondat, amiről minden szervezőbizottság álmodik, de csak nagyon kevesen hallhatják, jelesül, hogy "ez volt minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága".

Ebben bíznak a múlt és a jelen fentebb sorolt megjelent magyar bajnokai is, akik nem érkeztek üres kézzel, mindannyian kölcsönadtak egy vagy több relikviát a kiállításnak. Így az érdeklődők láthatják majd Márton Anita egy személyes tárgyát, Halász Bence dohai vb-n szerencsét és bronzérmet hozó rajtszámát, Baji Balázs szögescipőjét, vagy éppen Pars Krisztián dobókesztyűit és érmeit.

A beszédek között adták át a nemzetközi szövetség által életre hívott örökség és életműdíjat, amellyel ezúttal a 49 világ- és 35 Európa-csúcsot üneplő, legendás bajnokok - Iharos Sándor, Rózsavölgyi István, Tábori László - sorát a világnak adó nagyszerű edző, Iglói Mihály munkássága előtt tisztelegtek.

Forrás: origo