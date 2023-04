Az ob nyitónapjának délelőttjén elsőként Kovács-Seres és Kenyér ugrott medencébe, Hunor 100 méter gyorson a 61. helyen, Lilla pedig 50 méter háton a 22. pozícióban zárta a programot. Aztán következett az 1500 méteres időfutam, ahol legfiatalabbként – 2006-os születésű – Kovács-Seres a „nagyágyúkkal” vette fel a küzdelmet. S nem is akárhogyan teljesített a DKSE nyíltvízi junior világbajnoka, ugyanis a két olimpiai A-szintet teljesítő klasszis, az ötkarikás ezüstérmes Rasovszky Kristóf, illetve a világbajnoki második Betlehem Dávid mögött a harmadik helyen csapott be a célba. Ezzel hosszú évek után ismét érmet szerzett Szabó Gergő tanítványa egy felnőtt ob-ról a klubnak.

A párizsi olimpiához 15:00.99-nél jobb idő ért garantált indulási jogot, és az új kvalifikációs szabályok értelmében nem csak 1500 méteren a medencében, hanem a 10 km-es nyíltvízi számban is. Csak viszonyításképpen, a lapunk Év sportolója szavazásán a férfiaknál egyéniben nyertes Kovács-Seres 15:20.50-es idővel csapott be a célba.