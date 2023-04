A negyedik hazaiak aligha fognak viccelődni, hamar a lényegre térhetnek, hogy a rájátszásban kicsikarhassák az első győzelmüket. Nyilván a hazai pályán ez még kellemesebb élményt jelentene nekik. Ami az eddigi egymás elleni meccseket illeti, az érdiek szeptemberben Dunaújvárosban szenvedtek el egy 7–5-ös vereséget, aztán a téli szünet előtti visszavágón ismét ők húzták a rövidebbet: 4–1 lett a vége. Az, hogy az előbbieket a számukra kedvező módon szeretnék lezárni, biztosra vehető. Talán még az egy pont is szépségtapasz lehetne a számukra? A mostani sorozatot két vereséggel kezdték, de legutóbb gólzáporos 6–6-ot játszottak a Szigetszentmiklós csapatával.

A Dunaújváros Futsal a rájátszást egy meglepő döntetlennel kezdték a Tolna-Mözs otthonában, aztán viszont két győzelem következett, előbb a Hidegkúti FC-t, majd a Tihany csapatát győzte le. Így aztán átvehette a csoportja első helyét. Ez a pozíció valószínűleg kellemes számára és ennek, valamint az imponáló ideje tartó veretlensége megőrzése valószínűleg elegendő inspirációt ad az eredményes játék folytatására.

A csapatról szóló pontos információkat Tóth Árpád edzőtől kaptuk meg.

– A hangulatunkat tekintve, köszönjük jól vagyunk. A csapatunk azonban sajnos nem „egész”, mivel vannak sérültjeink, illetve a munkahelyi elfoglaltságok is hiányossá teszik a keretünket. Ez a kis tavaszi szünet arra azért jó volt, hogy tudtak fújni egyet a játékosok, illetve remélem, fel is frissültek. Az eltelt idő alatt folytattuk az edzéseket, valamint készülünk az előttünk álló feladatokra. Tiszteljük az ellenfelünket, egyik mérkőzés sem volt könnyű ellene, és most is nehézre számítok. Nem adjuk könnyen a bőrünket, bennünket is motivál, hogy minél hosszabbra tudjuk nyújtani a veretlenségi szériánkat, ami a nagy számok törvénye alapján egyszer valószínűleg majd megszakad, de reméljük, ez minél később lesz – mondta a mérkőzést megelőzően.