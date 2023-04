360 fokban 1 órája

Élje át a fantasztikus élményt - ilyen a Nemzeti Atlétikai Központ közepéről a látvány

Szerdán az Origo is helyszíni tudósításban számolt be az augusztusi atlétikai világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ kivitelezésének újabb állomásáról. A lenyűgöző létesítményben most úgy nézhet szét, mint korábban még soha.

2023. augusztus 19-27. között Budapest ad otthont a világ harmadik legnagyobb sporteseményének, a szabadtéri atlétikai világbajnokságnak. A világ legjobb atlétáit egy vadonatúj létesítménnyel várja a magyar főváros, amelyet április 26-án szinte már teljes pompájában csodálhattak meg az újságírók. A gyönyörű létesítményben kevesebb mint négy hónappal az első versenyszámok előtt most bárki szétnézhet a szervezők lenyűgöző, 360 fokos panorámafotójának segítségével. Ne hagyja ki az év legnagyobb magyar sporteseményét, ha még nincs jegye, ide kattintva máris meg tudja venni, így élőben szurkolhat várhatóan minden idők legnépesebb magyar vb-csapatának, és testközelből láthatja az atlétika legnagyobb világsztárjait.



