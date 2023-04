Egyáltalán hibát vétettek az elmúlt fordulóban, amikor kikaptak a Szigetszentmiklóstól? Nem egy elpasszolt labdán, egy kihagyott helyzeten, vagy azon múlt az egy héttel ezelőtti fiaskó, hogy az egyik spori csúnyán benézett egy szituációt. Egy hosszú úton az egyre nagyobb, igaz édes terhet, a veretlenséget cipelte magával tizenöt fordulón át a hazai csapat, és mint az a sportban is mindig bekövetkezik, egyszer csak véget ért a dicsőséges periódus.

Mi, akárcsak a szurkolók, nyugodtan támaszkodhatunk a Szigetszentmiklós elleni vereség után a csapat edzőjének, Tóth Árpádnak, és a kapitányának, Csányi Dávidnak a realista véleményére: egy ilyen esetnek bele kell férni egy jó csapat sorozatába. A hibákat már akkor fölsorolták, a sikeres folytatást jelölték ki a közös célnak. Most már csak az eddig látott normál teljesítményt kell ismét elővenni, és megint boldogan tapsolhat a következő meccsek után mindenki, aki az újvárosi sikereket szeretné látni.

Nézzük csak a vendégeket! Ők is megérnek ám egy misét. Barátsággal emlegetjük, hogy a rájátszásban már velünk szemben is megmutatták, hogy ha csak egy egészen kicsit nem koncentrál rájuk az éppen aktuális ellenfelük, hát ők aztán ezt biztatásnak véve, akár a három pontért is képesek harcba szállni. Egy olyan esetben aztán mindenki roppant veszedelmes tud ám lenni, pláne a tolnaiak, akinek aztán égetően szükségük van a bajnoki pontokra. Ugyanis nekik a bennmaradás a tét. Ez aztán nem is motivációs, hanem azt tovább fokozva: kényszerítő erő. Tessék csak jól meggondolni: az alsóházból a tabella utolsó három csapata fog kiesni. A jelenlegi állás szerit közülük az egyik a Tolna-Mözs gárdája. Borítékolható, hogy mindent meg fognak tenni a pont, vagy a pontok megszerzéséért!