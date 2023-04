DAC – Siklós 26–26 (13–18)

DAC: Pilka, Bősz (kapusok), Domak 1, Király, Borsos R. 12, Vonya 1, Priskin, Szláma 2, Bartha, Bereck 1, Vajai 1, Bangó 3, Borsos M. 5.

Az első félidő elég fordulatosra sikeredett, hol a DAC, hol a Siklós vezetett, aztán az utolsó tíz percben a vendégek jelentősebb előnyt tudtak kiépíteni. Fórját sokáig tartani tudta a Siklós a szünet után is, aztán a 45. percben, 18–22 után a dunaújvárosiak szívós munkával elkezdtek kapaszkodni ellenfelükre, az 52. percben Borsos Martin találatával pedig utol is érték őket, 23–23. A hajrában felváltva estek a találatok, a feszültség is fokozódott, az 58. percben, 25–26-nál Domak és Sztárai szállt ki a meccsből páros piros lappal. Másfél perccel a vége előtt Borsos Roland egyenlített, s a győzelemért is volt még labdája a DAC-nak, de az már nem jött össze.

A DAC 12 ponttal a nyolcadik helyen áll, a bajnokságban a héten szünet következik. Csermák Gábor együttese legközelebb május 6-án a negyedik helyen álló Hőgyész vendége lesz.