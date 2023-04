Novak Djokovics esetében úgy tűnt, minden rendben van. A szerb klasszis az idei Australian Open megnyerésével visszaállt a világranglista élére, a számára szintén kiemelten fontos Grand Slam-versenyfutásban pedig ismét holtversenyes éllovas, éppúgy huszonkettő GS-trófeát nyert, mint Rafael Nadal. A Roland Garros megnyerésével Djokovics előzhetne, ám annak ellenére, hogy a márciusi, észak-amerikai versenyek kihagyásával rápihenhetett a salakszezonra, az nagyon döcögősen indult számára.

Novak Djokovics a salakszezonban egyelőre árnyéka önmagának. Fotó: Twitter/Sportskeeda Tennis

Djokovics Monte-Carlóban, majd Banja Lukában is csak egy-egy mérkőzést nyert, a hercegségben az olasz Lorenzo Musetti, a boszniai tornán honfitársa, Dusan Lajovics győzte le. Ez önmagában még nem okozna komoly fejtörést Djokovicsnak.

– Mindig is kicsit ilyen volt a kezdet. Rossz rajt után jöttek a jobb meccsek, remélhetőleg most is így lesz. Még több hetem van edzeni és játszani a Roland Garrosig, nem titok, hogy azon a versenyen szeretném a legjobbamat nyújtani – fogalmazott Djokovics, s van alapja a mondandójának: Monte-Carlóban 2015 óta nem jutott el még az elődöntőig sem, a két Roland Garros-győzelmének évében, azaz 2016-ban és 2021-ben sem szerepelt jobban a hercegségben, mint idén.

Milyen súlyos Djokovics sérülése?

Ami mégis aggasztó a szerb számára, hogy fizikális problémái akadtak Banja Lukában.

– Messze a kívánt szint alatt teljesítettem, fizikailag nem éreztem jól magam a pályán. Lassúak voltak a lábaim – mondta a Lajovics elleni vereség után Djokovics, aki ráadásul a könyökével is bajlódik, s mindez a madridi részvétel lemondásához vezetett.

Mégis meglepő lenne, ha a szerb teniszező a párizsi Grand Slam-tornát is kihagyná, emlékezhetünk, hogy az Australian Open elején is sérüléssel küzdött. Edzője, Goran Ivanisevic szerint a teniszezők döntő többsége visszalépett volna a versenytől, Djokovics azonban átküzdötte magát a legnehezebb napokon, és végül megnyerte a trófeát.

A harmincöt éves szerb klasszis volt már sokkal mélyebben is Grand Slam-bajnokként, a 2017-es évet csak a világranglista tizenkettedik helyén zárta, s ekkor sokan úgy sejtették, vége a pályafutása igazán sikeres részének. Azóta tíz GS-trófeát szerzett.

Djokovicsnál sokkal többször tapasztalta pályafutása során Rafael Nadal, hogy leírták, noha a spanyol a pályafutását szinte végigkísérő sérülések ellenére 2005-ös berobbanása után 912 héten keresztül nem hagyta el a top 10-et, a páratlan sorozat csupán idén márciusban szakadt meg. Nadal több mint három hónapja, az Australian Open második fordulójában elszenvedett veresége óta nem lépett pályára, s a helyi salakpályás mesterverseny 2009-es debütálása óta először hagyja ki a madridi viadalt.

Mikor térhet vissza Rafael Nadal?

„Kezdetben hat-nyolc hetes rehabilitációval számoltunk, de most már tizennégy hétnél tartunk. Betartottam minden orvosi utasítást, de nem a tervek szerint alakulnak a dolgok” – írta Nadal a közösségi médiában, amikor bejelentette, hogy a spanyol fővárosban sem lép pályára.

Miközben a tenisztörténelem nagyjai közül talán senkit sem azonosítunk annyira a sérülésekkel, mint Nadalt, fontos kiemelni, hogy a Roland Garrost első, 2005-ös győzelme óta soha nem kényszerült kihagyni. A spanyol, aki az idei francia nyílt teniszbajnokság alatt ünnepli harminchetedik születésnapját, most minden korábbinál balszerencsésebb sorozatba került.

Az elmúlt tizenhárom hónapban volt bordatörése, a krónikus lábsérülése miatt rendkívül fájdalmas kezelésnek vetette alá magát, hasfalizom-szakadást szenvedett, idén Melbourne-ben pedig a csípője sérült meg.

Az Australian Open után már Nadal is kifakadt a sérüléssorozat miatt, az elmúlt hetekben pedig magánéleti nehézséget is át kellett élnie, tavasszal elhunyt az apósa. Minden akadály ellenére Nadal mostani kommunikációja a türelmetlen várakozásról, és semmiképpen sem a beletörődésről árulkodik, noha saját bevallása szerint az elmúlt másfél évben kétszer is erősen elgondolkozott a visszavonuláson.

A salakpályás Grand Slam-torna legutóbbi tizennyolc kiírása közül tizennégy a spanyol kiválóság sikerével ért véget, ezzel természetesen minden baljós előjel ellenére a Roland Garros örökös esélyesének számít, ha tudja vállalni az indulást. Rafael Nadal pedig még bízik benne, hogy újabb csatát tud nyerni a saját testével vívott harcban.