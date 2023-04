Újpest FC II – Dunaújváros FC 0-2 (0-1)

Újpest Labdarúgó Sportcentruma, 100 néző. Vezette: Dobai János (Juhász Sz., Varga L.).

Újpest FC II: Hámori – Fehér Cs., Eckl, Horváth B. (Burzi a 24. p.), Szűcs Á. (Hajdu H. a 28. p.), Tamási D., Geiger, Lukáts, Simon B., Dékei, Tóth Á. Vezetőedző: Mundi Viktor.

Dunaújváros FC: Molnár L. – Németh K., Stampfel, Szepessy R., Vajda R. (Fehér L. az 54. p.), Perjési, Ferenczy (Klauz az 75. p.), Leidl, Tóth Á. (Kilin a 84. p.), Székely B., Marlen (Katona a 84. p.). Vezetőedző: Dobos Barna.

A dunaújvárosi együttes ezúttal sokkal jobban futballozott, mint az elmúlt két találkozón. Ferenczy Máté remek fejesével már a hetedik percben megszerezték a vezetést (0-1). A folytatásban is Dobos Barna együttese irányította a játék menetét. A fordulást követően tovább folytatódott a küzdelmes játék, ám a hazaiak játékosa, Lukáts Ákos túllépte sportszerűség határát, így az ötvenkettedik percben kiállította őt a játékvezető. Hét perccel később az újpestiek vezetőedzője, Mundi Viktor is piros lapot kapott reklamálás miatt. Az emberelőnyt hamar gólra váltotta a vendégcsapat. A hatvannegyedik percben Székely Benedek szép találattal alakította ki a végeredményt (0-2). A hátralévő időben remekül tartotta az eredmény a fiatal újvárosi gárda. Külön pozitívum, hogy ezúttal kapott gól nélkül zárták a találkozót, hiszen az elmúlt két alkalommal az ellenfelek hétszer is betaláltak Molnár László kapujába.