Botrányosan ért véget a vasárnap a labdarúgó NB III keleti csoportjában a BKV Előre és a Kisvárda II találkozója: a hazaiak három játékosát és vezetőedzőjét is kiállította a játékvezető, akit a lefújást követően a számonkérésen túl fizikai atrociáts is érhetett az öltözőfolyosón. A korábbi ferencvárosi játékos, Busai Attila a hírek szerint megütötte és lefejelte Büki Gábor játékvezetőt - írta meg az origo.hu.

A BKV honlapjának beszámolója szerint az ominózus találkozón a 48. percben a hazaiak játékosa, Kubó Gábor kapott azonnali piros lapot egy Nagy Mihály Krisztiánnal szembeni szabálytalanságot követően, majd az 58. percben Girán Máté kapta meg a második sárga lapját, így neki is idő előtt kellett elhagynia a játékteret. És itt még nem volt vége… A 70. percben a BKV Előre vezetőedzőjét, Albert Flóriánt állították ki, majd a 75. percben Busai Attila is megkapta a második sárgáját, így összesen három játékost és a vezetőedzőt is kiállította a bíró a BKV-től. A találkozón a spori további hat sárga lapot is kiosztott, valamint befújt három tizenegyest is – kettőt a vendégek, egyet a hazaiak számára, de mindhárom büntető kimaradt. A hármas emberhátrányban nem is tudta megőrizni az előnyét a pesti csapat, a 91. és a 94. percben fordított a Kisvárda és 2-1-re nyert. A portál szerint a 25 éves Büki sporttárs „folyamatosan provokálta a hazai játékosokat beszólásaival, kritizálta őket játékuk miatt".

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága aztán keddi ülésén aztán bizonyítottnak látta a történteket, honlapján közölte a rendkívül szigorú ítéletet. Busai Attilát hat évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.

"Busai Attila a BKV Előre-Kisvárda II mérkőzés 75. percben történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét. Ez a magatartás összeegyeztethetetlen a labdarúgás alapelveivel, valamint az emberi viselkedés alapvető normáival. A FEB ezért olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó pontjában rögzített tételkeret felső határát." - olvasható a határozatban.