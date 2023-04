Ambros Martín, a címvédő és listavezető Győr edzője kiemelte, hogy nagyon komolyan vették a mérkőzést, az első percétől az utolsóig.

– Számunkra egyértelműen volt tét, hiszen az aranyéremért harcolunk, amihez a hátralévő meccseinket kivétel nélkül meg szeretnénk nyerni. A másik cél pedig az volt a Dunaújváros ellen, hogy a lehető legmagasabb szinten teljesítsünk, mert a Ferencváros elleni találkozón magasra tettük a mércét, és így szerettük volna folytatni az NB I-et. Maximális tisztelettel álltunk ellenfelünkhöz és a legjobbunkat nyújtva próbáltuk megnyerni a találkozót, úgy érzem, ez sikerült.

Hozzátette, látták a DKKA elmúlt meccseken mutatott játékát, ami felhívta arra a figyelmet, nem szabad félvállról venni ezt a találkozót. Sőt, komolyan kellett készülni. A fölényes siker ellenére Martín gratulált Rapatyi Tamásnak és csapatának azért a játékért, amit mostanában mutattak.

A hazai szakvezető szintén a gratulációval kezdte ellenfelük irányába, továbbá kifejezte, hogy őszintén, szívből szurkol a Győrnek, sikerüljön beteljesíteni céljukat a Bajnokok Ligája megnyerésével. Ez a magyar kézilabdának nagy örömére szolgálna.

– Ami pedig a meccset illeti, megmutatta, hogy mi a különbség a világ egyik legjobb csapata és egy átlagos együttes között. Azt is megköszönöm a Győrnek, hogy teljes komolysággal játszott az első pillanattól kezdve, így minden egyes centiért meg kellett harcolnunk. A küzdőszellemmel nem volt baj, sajnos fejben nem sikerült olyan szinten teljesíteni, mint az elmúlt találkozókon. Ebben az is közrejátszott, hogy mi két nappal korábban is játszottunk. Ehhez a ritmushoz nem vagyunk hozzászokva sem mentálisan, sem fizikálisan, így nem tudtuk azt a teljesítmény se nyújtani, amit magunkkal szemben elvártunk – fogalmazott.

Rapatyi Tamás megjegyezte, azért bántja a nagy különbségű vereség, edzőként ezt nehéz elfogadni.

A Kohász a saját céljaiért küzd, a keddi meccs nagyon jó tapasztalatszerzés volt, mindenki le tudta magát mérni, hol a helye.

A győri Anne Mette Hansen arról beszélt, hogy maguknak is bizonyítani akartak a szezon hajrájához közeledve, hiszen a kupában, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is érdekeltek. Hétvégén a Magyar Kupa négyes döntő jön számukra, a DKKA elleni meccs azon az úton volt, amelyen magukat is folyamatos kihívások elé kell állítani, hogy a lehető legjobbat nyújtsák.

Szalai Babett, a DKKA kapitánya szerint jól kezdtek és az első félidőben hellyel, közzel meg is tudták valósítani, amit elterveztek. A másodikban kijött a két fél közötti különbség, de a meccs részben jó felkészülés volt a jövő heti nagyon fontos, NEKA elleni bajnokira, amit mindenképpen meg szeretnének nyerni.

A mérkőzés jegyzőkönyve és a bajnoki folytatás

DKKA – Győr 14-35 (7-14)

DKKA: Oguntoye – Arany 1, Krupják-Molnár, Nick 1, Weisheitel 2, Poczetnyik 1, Szalai 4. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 3 (1), Lakatos, Horváth 1, Matucza, Kazai 1, Agócs, Fodor, Farkas K. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Győr: Leynaud 1 – Győri-Lukács 1, Gros 2 (1), Broch 5, Oftedal 3, Nze-Minko 7, Schatzl Nad. 1. Csere: Győri (kapus), Ryu 1, Blohm 2 (1), Fodor 1, Hansen 4 (1), Faluvégi 2, Haugsted, Brattset 3, Farkas J. 2. Vezetőedző: Ambros Martín.

Hétméteresek: 0/1, illetve 4/4.

Kiállítások: 6, illetve 2 perc.

A találkozót a 23. fordulóból hozták előre, a hét többi napján még három, korábbról elhalasztott meccset játszanak a bajnokságban: Kisvárda – Mosonmagyaróvár, NEKA – Siófok, Siófok – Vác.

A DKKA legközelebb a 22. fordulóban jövő héten szombaton idegenben lép pályára, akkor a jelenleg utolsó helyen álló Nemzeti Kézilabda Akadémia lesz az ellenfelük. A két csapat decemberi összecsapásán a NEKA váratlanul pontot csent a Kohásztól, miután döntetlent játszott velük.