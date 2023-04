– A célt teljesítettük, persze, szerettünk volna előrébb végezni, az első kettő között. De többek között ezt csapattársamék, Laura Aartsék is keresztülhúzták azzal, hogy legyőzték az Egyesült Államokat. Mondjuk, az USA sem a legerősebb keretével állt ki. Az olaszokat zárásként 13–3-ra múltuk felül, azért ekkora különbség nincs a két csapat között, de örülök, hogy végre jól játszottunk, és kiválóan védekeztünk. Támadásban is remek dolgokat mutattunk. A negyeddöntőben a görögök jönnek, talán jobb is, hogy ellenük egy komolyabb mérkőzést kell vívni, mint egy sokkal gyengébb ellenféllel, amilyet kaphattunk volna. A világkupa a világbajnoki felkészülésről szól, nem mindegy, kikkel tudunk addig vízilabdázni – tekintett vissza a válogatott szereplésre Garda, majd rátértünk a csütörtöki negyeddöntőre.

Felvetettük, mennyire jó, hogy még egy kört kell játszaniuk, viszont ezzel vissza tudnak rázódni a ritmusba. Garda bízik benne, ha már így alakult, akkor jól fogják felhasználni a találkozót, és nem nehezítik meg a saját dolgukat. Márciusban az alapszakaszban 12–5-re győzték le a BVSC-t itthon, ami kicsit csalóka lehet, ennek ellenére reméli, ezúttal is magabiztos sikerrel tudják abszolválni a feladatot. Ebben volt segítség, hogy a múlt héten Budapesten, kedden este meg Dunaújvárosban játszottak edzőmeccset a Fradival.

– A fővárosi csapatok könnyebben meg tudják ezt oldani, mi jobbára az ob II-es fiúkkal gyakorolunk, ami nem éppen a legideálisabb felkészülés, de ilyen lehetőségeink vannak. Most viszont jó, hogy ilyen találkozókkal tudtunk hangolódni a negyeddöntőre. Persze, nekünk válogatottaknak különösen sűrű és fárasztó a szezon, de most jön a legfontosabb része a bajnokságnak, amire egész szezonban készültünk. Azaz, ha vannak is ilyen jellegű hullámvölgyek, most nem lehetek fáradt. Reméljük, jól sikerül a csütörtöki meccs, ami után jöhet az elődöntő, de most még csak előbbire koncentrálunk. Egyáltalán nem szabad félvállról venni a találkozót, mondjuk ez nem is jellemző ránk, mert akkor belenézhetünk egy váratlan dologba, aztán leshetjük, hol van az ­UVSE. Nem lebecsülve a riválist, de amit semmiképpen nem szeretnék, hogy ebben a párharcban legyen még egy találkozó. Azt hiszem, a szezonban bizonyítottuk, ezt okkal mondhatjuk – tette hozzá.