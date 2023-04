A mérkőzések után a Mezőfalva továbbra is vezeti a ranglistát, mögötte szorosan, csak két ponttal lemaradva a nagykarácsonyi együttes következik. Erősödik a Baracs is a harmadik helyen, utóbbi két mérkőzésén győztesen ünnepelhetett. Az Előszállás ezúttal otthon küzdött nagyot a Beloiannisszal, a vendégek a második fél­idős góllal raboltak pontokat Masinka Csaba együttesétől.

Középen a Polgárdi feljött a negyedik helyre és a Beloiannisz is kettőt ugrott előre a tabellán. A Seregélyes szintén előrébb lépett a hétvégi győzelemmel. Az Előszállás egyet csúszott lefelé, a bajnoki lista végén a múlt heti helyezésnek megfelelően állnak a csapatok.

KK Grain Kft.-Mezőfalva–Kisláng 2–0 (2–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Török, Balogh D. (Sümegi 69.), Balogh I., Németh, Ráth­géber (Kertész 67.), Villám, Kovács K., Márki, Salamon.

Kisláng: Ányos – Takács (Vígházi 9.), Kassai D. (Kassai Cs. 27.), Árki, Varga, Juhász, Erdei, Lévai, Molnár, Willerding, Kovács (Szabó 76.).

Gólszerző: Balázs (4.), Villám (35.).

Villám Balázs mezőfalvi edző értékelése: – Voltak megint nagy lehetőségeink, illetve csak azok igazán. Az első félidőben tényleg nagyon jól játszottunk, és igazi csapatként futballoztunk. A másodikban a vége felé már fejben és fizikálisan is elfáradtunk. Talán nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna a helyzeteink alapján.

Erdei István, Kisláng: – Két pontrúgásból a Mezőfalva eldöntötte a meccset. Mi próbálkoztunk, próbálkoztunk, de a hazai siker egy másodpercet sem forgott veszélyben. A végén a kapufa sem volt velünk.

Nagyvenyim–Seregélyes 1–3 (1–3)

Nagyvenyim: Németh – Török Barsa, Jóbi (Fekete 88.), Kovács D., Viola, Eszes, Bozár (Fister 62.), Fekete, Kovács R., Gászler (Bíró 33.), Fehér (Gacs 56.).

Seregélyes: Deák B. – Miklós (Cseh-Bognár 46.), Szloboda, Rapai (Kovácspál 69.), Szurov­csják, Deák F. (Fábián 78.), Dancsa, Princz, Borsos (Zsilovics 36.), Horváth, Németh.

Gólszerző: Kovács D. (37.), illetve Deák (19.), Rapai (28.), Horváth (31.).

Az első félidőben, akár mint Mezőfalván, itt is eldőlt a mérkőzés. A Seregélyes csapata a szünet után már nem tudta a helyzeteit kihasználni, ezért újabb gólokat nem láthatott a közönség. A vereség ellenére így is szép teljesítmény írható a vendéglátókhoz, mert az erős középmezőnyhöz tartozó ellenfelüket sikeresen semlegesíteni tudták a második félidőre.

Előszállás–Beloiannisz 1–2 (1–1)

Előszállás: Nagy – Nyári (Kovács Zs. 87.), Kovalov­szky, Garbacz (Reichardt 64.), Béres, Czifra, Felföldi (Kvárik 82.), Mekota (Vitális 82.), Horváth, Bozsoki, Németh.

Gólszerző: Czifra I. (28.), illetve Kovács A. (36.), Schnierer B. (61.).

Az Előszállás hiába vezetett, végül kikapott a Beloiannisztól Fotók: Horváth László

Nagy küzdelemben a vendégek hátrányból tudtak fordítani, és még a második fél­időre is maradt erejük újítani. A 61. percben egy kontratámadás során Balogh beadását Schnierer váltotta gólra, és ezzel megnyerte Beloiannisznak a találkozót – olvasható a görög csapat internetes közösségi felületén.

Masinka Csaba, Előszállás: – Igazán jól játszottunk az első negyvenöt percben. Vezettünk is 1–0-ra, de a félidő vége felé a kapufánkról kipattanó labdát bekotorták, így egyforma állással mentünk a pihenőre. A második játékrészben sajnos két nagy ziccert is kihagytunk, a Beloiannisz pedig egyszer elment, berúgta a lehetőségét, és ezzel megnyerte a találkozót.

Aba Sárvíz–Baracs 0–2 (0–1)

Baracs: Vaszócsik – Áldott (Huber 59.), Hepp, Deli, Prókai, Balogh, Nagy E. (Nagy D. 94.), Dobrovitz, Mészáros, Badi, Rózsahegyi.

Gólszerző: Mészáros (12.), Balogh (95.).

A 95. percben Balogh Dávid góljával biztosította be igazán a három pont sorsát a Baracs. Körmendi Zsolt edző a lapunknak adott értékelésében izzadságszagú mérkőzésről szólt, ahol a szerencsével sem voltak éppen jóban.

Nagy Erik a Baraccsal Abán írhatott három pontot

Káloz–Nagykarácsony 1–3 (0–1)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp (Kőkuti 83.), Demeter (Szabó 86.), Kovács D., Mohácsi )Őri 83.), Kovács R. (Gábris 79.), Rezes, Berta, Horváth, Gráczer, Éliás.

Gólszerző: Mohácsi (21.), Kovács R. (61., 65.), illetve Rábai (85.).

További eredmény: Polgárdi–Szabadbattyán 4–1.



