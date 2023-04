A vendéglátó remek formában van, hiszen tavasszal eddig csupán a Monortól szenvedtek vereséget, a többi összecsapást megnyerték. Az is igaz, hogy nagyon nem vertek el senkit, de magabiztosan haladnak a bajnoki cím felé. Jelenleg 3 pont az előnyük a második Hódmezővásárhellyel szemben, de a Csongrád-Csanád vármegyeiek két mérkőzéssel többet játszottak. A télen átalakult dunaújvárosi együttes alapvetően más célokkal vágott neki a tavaszi szezonnak. Az előző fordulóig szívós játékkal alaposan megnehezítették az ellenfelek dolgát, ami az utóbbi időben már pontot, pontokat is eredményezett.

A múlt heti Bánk-Dalnoki LA elleni hazai mérkőzésen azonban kilóg a sorból. Ezen a meccsen már nem küzdött úgy a társaság, mint azt megelőzően. Nem támadták le olyan lelkesen az ellenfelet. Talán elhitték, hogy a sereghajtót könnyedebb játékkal is megverhetik. Azonban bebizonyosodott, hogy töretlen küzdőszellem nélkül nem lehet eredményes ez a fiatal csapat, hiszen még nem kész labdarúgók alkotják. Vissza kell térniük ahhoz a felfogáshoz, ami jellemezte előtte a gárdát, amelyben az akarat, a küzdeni tudás alapkövetelmény.