A Tihany elleni siker eredményeként az alsóház vezetőjeként várhatja a bajnoki szünetet követő folytatást a Dunaújváros Futsal.

A balatoniak elleni találkozóra visszatérve a csapat szakvezetője, Tóth Árpád lapunknak elmondta:

– Olyan nem létezik, hogy könnyű menet, csak akkor válhat azzá, ha a csapat tesz is érte valamit. A Tihany elleni mérkőzés sem volt az, mert egy jó ellenféllel találkoztunk. Szerencsére azon az estén jól játszottunk. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg, szereztük meg a bajnoki pontokat. Sajnos egy kicsit álmoskásan kezdtünk, nem igazán találtuk magunkat. A folytatásban aztán sikerült felépíteni a játékunkat, és az utolsó két percig jó teljesítményt mutattunk be. Összegzésként elmondható, hogy rengeteg helyzetet tudunk kialakítani, ám sajnos sokat ki is hagyunk. Szerencsére a Tihany ellen ötöt értékesítettünk, amíg az ellenfelünk csak kettőt. A csapattal együtt azt szeretnénk, ha a hátralévő hét fordulóban senki sem tudna legyőzni bennünket, illetve meg szeretnénk nyerni az alsóházat!

Varga Milán emlékezetes, lelkesítő perceket szerez a góljaival a közönségnek:

– Nehezebb meccsre számítottunk, mert tudtuk, hogy ez egy jó csapat. Ezt bizonyítja, hogy a tolnai döntetlenünket egyből kihasználták, és megelőztek bennünket. Tudtuk, hogy jó erőkből állnak, alaposan felkészültünk belőlük, és ezért szerencsére nyerni tudtunk ellenük, és ezzel visszavettük az előnyünket. E győzelem előtt három döntetlenünk is volt, igazán fájó a Tolna-Mözs elleni, mert az az előnyünkbe került. Ott is győzni szerettünk volna, amit bizonyít, hogy (6–6) lett a végeredmény, tehát meglőttük a góljainkat. Az a mérkőzés különösen emlékezetes lett a számomra, hiszen mindkét kapuba lőttem kettőt-kettőt, de sajnos a fele öngól lett. Azóta sikeresen váltottunk, amit a győzelmeink bizonyítanak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a mostani sorozatunkban tizenöt mérkőzést zártunk veretlenül.

A Dunaújváros Futsal április 17-én 20.30-tól az Asterix Érd otthonában lép majd pályára az alsóház 4. fordulójában. Az újvárosiak 14 ponttal vezetik a tabellát, amíg az érdiek 5 egységgel várják a húsvéti szünet utáni folytatást. Tóth Árpád csapata 21-én 19 órától a Kisép gárdáját fogadja majd Rácalmáson.