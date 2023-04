Korábban, a Covid-járvány alatt, 2020-ban Mersinben, a női csapat Eb-bronzérmes volt, most pedig minden idők legmagasabb magyar női csapatpontszámával zártak negyedikként a lányok. A kvalifikációs világbajnokságot októberben rendezik meg. Annak a világversenynek Antwerpen ad otthont.

A csapatsikeren kívül Kovács Zsófia 55.231 pontot szerezve másodikként jutott be az egyéni összetett fináléjába, akárcsak Székely Zója (50.931), aki a 14. helyet csípte el.

A finálés helyezéseknek még nem volt vége ezzel, ugyanis a szerenkénti döntőkben több magyar érdekeltség is lesz. Gerendán Kovács Zsófia másodikként, felemáskorláton ötödikként, talajon pedig hatodikként lett finalista. Felemás korláton Székely Zója is bekerült a legjobbak közé, mivel 14.066-os pontszámmal nyolcadikként zárt.

Draskóczy Imre a nők szövetségi kapitánya hatalmas sikernek tartja a csapateredményt. „Ilyen magas összpontszámunk soha nem volt. Az utolsó edzéseken érezhető volt egyfajta magabiztosság a csapaton, de minden képzeletet felülmúlt a csapatteljesítmény. Mindenki odatette magát, és volt egy biztos háttértartalékunk Szilágyi Nikolett személyében. Fel tudtuk venni a versenyt a legjobbakkal, és ha szakmai szempontból nézzük, akkor az sok mindent elárul, hogy felemáskorláton csapatszinten többet hoztunk, mint a többi szereken” – értékelt a szövetségi kapitány.

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára kiemelte, ez bravúrteljesítmény volt. „Többek között megelőztük a románokat, a németeket, és a franciákat. Kovács Zsófia nagyot versenyzett, több fináléban is érdekelt lesz, de gyakorlatilag mindenkit dicsérhetünk Székely Zójától Mayer Grétán át Czifra Bettina Liliig.” – nyilatkozott a főtitkár.

Kovács Zsófia: Nagyon-nagyon örülök, hiszen sikerült négy finálét összehoznom, és a csapat is nagyon jól teljesített. Az ugrás miatt viszont csalódott vagyok, az első ugrásom nagyon jól sikerült, a második viszont nem sikerült, már a pódiumedzésen se ment, de azóta az edzéseken nem volt gond vele. Sokáig nézték vissza a bírók, és azért kaptam 0 pontot, mert a felsőtestem előbb ért le, ez a szabály. Nagyon sajnálom, hiszen ezen a szeren címvédőként jöttem ide, és szerettem volna megvédeni a címemet vagy érmet szerezni itt. Megpróbáltam összeszedni magam, és nem törődni ezzel, a többi szerre koncentrálni. Ez volt az első szerünk, megpróbáltam utána összekapni magam, és természetesen a négy finálé most kárpótol. Nyilván, most a verseny után ez azért majd még ki fog jönni. A gerenda és a talaj nagyon jól sikerült, tényleg megvolt minden. Edzőmmel, Trenka Jánossal beszéltük, hogy felemáskorláton a leugrásban még benne maradt legalább 5 tized. Szeretném kiemelni a csapatot is, hiszen negyedikek lettünk. Nem úgy jöttünk ide, hogy dobogóra fogunk állni, de nem gondoltuk, hogy ilyen jó eredményünk lehet. Már kezd összeállni az igazi csapat, és beérni a sok munka. Persze hatalmas élmény lett volna egy érem, de így is fantasztikus, hogy pontszerző helyen végeztünk, és nagyon büszke vagyok a csapat minden egyes tagjára. Állunk elébe a világbajnokságnak és az olimpiai kvalifikációnak, hiszen az lesz a legfontosabb.

Trenka János, Kovács Zsófia edzője: A legfontosabb, amit meg szeretnék említeni, hogy ez egy nagyon jó csapat. Jó lelkületű együttes, nagyon jól gondolkodnak, néha persze kell egy kis edzői szigor, de érzik, hogy mi az, amiért csinálják. Nagyon jól együttműködnek az edzőkkel, szépen melegítettek, jó gyakorlatokat csináltak, minden szeren megvolt a három jó gyaki, nem maradt bent rontott gyakorlat. Persze voltak hibák, de ez a negyedik hely remek, nem kell megmagyarázni, nagyon jó eredmény. Zsófi nagyon kiegyensúlyozottan szerepelt, kivéve az ugrást, pedig a melegítésnél jól megugrotta. Mondtam neki, hogy nyugi, megyünk tovább, a lényeg az, hogy egészséges vagy, ez a legfontosabb. Azt láttam rajta, hogy a gerendára nyugodott meg, amikor látta, hogy a második szerfinálé is megvan. Az ötből négy döntőt behúztunk, úgyhogy ez egy nagyon jó eredmény.

Székely Zója: Nagyon boldog vagyok, el se hiszem, hogy egyéniben és csapattal is ilyen jól sikerült. Titkon reméltük, hogy csapattal jók leszünk. Nagyon furcsa érzés van bennem jelenleg, elképesztően boldog vagyok, 4 pontot javítottunk csapattal az előző Eb-hez képest az összpontszámban, ami rengeteg, és ez nagyon jó előjel az olimpiai kvalifikációval kapcsolatban. De amikor ilyen közel van az érem, az azért fáj, bár tudtam, hogy nem ez a realitás. Úgy vagyok vele, hogy inkább most fájjon, és dolgozzunk tovább, hiszen fantasztikus, hogy csapattal éremközelben vagyunk, és reméljük, a további munka ki is jön legközelebb. Abban bíztam álmaimban, hogy ha minden összejön, akkor korláton döntős lehetek, de hogy egyéni összetettben is ott vagyok a fináléban, az hab a tortán, el se hiszem. A mersini Eb-t kivéve eddig mindig volt valami gikszer a kvalifikációban, úgyhogy Törökország az én szerencseországom.

A magyarok pontszámai az egyes szereken:

ugrás

Kovács Zsófia 14.166

Mayer Gréta 13.200

Székely Zója 12.866

Czifra Bettina Lili 12.433

felemáskorlát

Kovács Zsófia 14.266

Székely Zója 14.066

Czifra Bettina Lili 12.566

Mayer Gréta 10.166

talaj

Kovács Zsófia 13.266

Székely Zója 12.233

Czifra Bettina Lili 12.133

Mayer Gréta 10.966

gerenda