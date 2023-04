Gárdony-Pázmánd NKK U22– DKKA U22 37–32 (18–16)

Dunaújváros: Bartók (Bakos, Horváth) – Földesi 2, Varjas 1, Dobos, Kövecses 2, Balogh 2, Sztanó 7, Marik 6, Gajdos 3, Kovács 2, Papp 1, Graffy 4, Korozmán 2, Hetyei. Vezetőedző: Zubai Gábor. A szoros első félidőt követően a második játékrész is kiegyenlített játékot hozott, ám a házigazdák rendre vezettek egy-két góllal. A hajrá is a gárdonyiaknak sikerült jobban, és végül megérdemelten gyűjtötték be a bajnoki pontokat. Zubai Gábor együttese 9 pontjával a 8. helyen áll a tabellán. A 18. fordulóban, április 15-én a DKKA a Rinyamenti KC gárdáját fogadja majd.