Csütörtökön számolt be a DKKA és később a Debrecen is arról, hogy nyártól a hajdúsági klubnál folytatja pályafutását a horvát kapus, Gabrijela Bartulovic. Akkor Horváth Tibor, a Kohász ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül be is jelentik, kivel pótolják egyik hálóőrüket, ami gyorsan, már pénteken meg is történt.

E szerint a következő szezonra visszatér a mostani évadra az élvonalba feljutott Nemzeti Kézilabda Akadémiának kölcsönadott Wéninger Alexa, így ő lesz Oguntoye Viktória párja a következő szezonban. A 2020-as szezonra Dunaújvárosba érkező Wéninger az idényben remekül teljesített anyaklubja ellen (is), a 18–18-as döntetlen alkalmával negyvenhárom százalékkal védett. Összesítésben is a legjobbak között van, a szövetség statisztikái szerint ötödik helyen áll a kapusok rangsorában.

Gajdos Petrával, valamint Agócs Alexandrával hosszú távú megállapodást kötött az egyesület

Ezen felül szombaton újabb bejelentéssel érkezett az egyesület, Gajdos Petra és Agócs Alexandra egyaránt aláírta élete első profi szerződését, mindketten hosszú távú kontraktust kötöttek a klubbal.