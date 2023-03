A dobogós Baracsnak sem ment úgy, ahogy korábban. Kálozon bukta a három pontot. A Nagykarácsony mellett még az Előszállás, a Seregélyes és a Kisláng örülhetett győzelemnek.

KK Grain Kft.-Mezőfalva– Beloiannisz 1–1 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Sági II., Balázs, Salamon, Török, Balogh D. (Villám 70.), Balogh I. (Mazán 70.), Márki (Kertész 63.), Németh, Kovács B., Kovács Á.

Az első félidőben a Mezőfalvának állt a zászló, így a 20. percben Sági góljával megérdemelten szereztek vezetést a vendéglátók. A szünet után megváltozott a játék képe, mert a Beloiannisz bátrabban és nagyobb fokozattal támadott. Taktikájában az előreívelgetés jelentős szerepet töltött be, de kontrákkal is bőven operált. A Mezőfalva szintén sok helyzetet dolgozott ki, gólra azonban ezeket a lehetőségeket nem tudta váltani. A 77. percben egy komoly vendéghelyzetet követően Mazán próbált menteni, de saját kapujuk felső léce alá vágta a labdát. Beloiannisz ezzel ajándék pontot vihetett haza.

Mezőfalva, Villám Balázs: – A mérkőzésből nem feltétlen a vendégeket emelném ki játék tekintetében. Az első félidő második részében, valamint a második elején a hozzáállásunk példaértékű. Megvoltak a helyzeteink, de ebből most több is kimaradt. Kevésbé tartom igazságosnak a döntetlent.

Beloiannisz, Ruzsás László: – A Mezőfalva az egyetlen csapat, amely jól futballozik, és ennek megfelelően mi is remek meccsre számítottunk. Az első félidő teljesen a hazai gárdáé volt. A szünetet követően sikeresen felvettük a ritmust és inkább a mienknek láttam.

A Mezőfalva a találkozón két gólt szerzett, egyet a saját kapujába

Nagyvenyim– Nagykarácsony 1–8 (1–2)

Nagyvenyim: Török Barsa – Kovács R., Jóbi, Bozár, Kovács D., Ocztos (Csizmadia 81.), Biró (Muntyán 62.), Fehér, Gászler, Fekete, Eszes.

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D. (Szabó 73.), Gráczer, Horváth (Berta 73.), Jákli (Wadolowski 60.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Éliás, Gábris (Kovács R. 46.).

Gólszerző: Kovács R. (19.), illetve Mohácsi (28., 81.), Jákli (42., 47.), Éliás (51.), Kovács R. (68.), Gráczer (73.), Wadolowski (85.).

Egy félidőnyi hősies hazai helytállás után már nem maradt újítóképes lelkierő a nagyvenyimi csapatban. A hátralévő játékidőben a Nagykarácsony szinte ledarálta a hazai együttest további hat góllal. Sajnos egy súlyosabb sérülés is beárnyékolta a mérkőzés hangulatát. Biró Bencét szállította egy ütközés során kórházba a kiérkező mentő.

Nagyvenyim, Gászler Ferenc: – Az első félidőben kiválóan tartottuk magunkat. A másodikban már a nagyobb játékerőt képviselő csapat dominált.

Nagykarácsony, Mergl István: – Nagyon sajnáljuk a sérülést és mielőbbi jobbulást kívánunk a játékosnak! A mérkőzést illetően úgy gondolom, egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. Az első félidőben nem annyira találtuk az ellenszerét a venyimi stílusnak, a szünetet követően már egyértelműbb volt a fölényünk.

Előszállás–Adony 4–1 (1–0)

Előszállás: Nagy – Béres, Kovalovszky, Czifra, Felföldi (Vitális 89.), Mekota (Reichardt 63.), Horváth G. (Horváth K. 89.), Bozsoki (Garbacz 46.), Németh, Princz, Csuka (Kvárik 64.).

Adony: Rácz – Bagóczki, Budai, Tóth, Kaló, Erdei (Mónos 89.), Hegedűs, Fábián (Strasszer 86.), Bognár, Tatár, Balogh.

Gólszerző: Czifra (18., 87.), Reichart (70.), Vitális (93.), illetve Fábián (80.).

Az adonyiak Előszálláson szenvedtek vereséget Fotók: Horváth László

Megszerezte első tavaszi pontjait a hazai csapat. A végig jó meccsen Előszállás megérdemelten nyert a Duna mentiek ellen. – A helyzetkihasználás döntött igazából – mondta érdeklődésünkre Masinka Csaba előszállási edző. – Az első gólt simán berúgták egy kontrából, utána sokáig az volt, amit mi akartunk, a 70. percig konkrétan nem volt helyzete Előszállásnak. Mi pedig ötször voltunk a kapu előtt úgy, hogy nem tudtunk gólt rúgni, csak fölé, meg mindenfelé – hallottuk az adonyi edzőtől, Boldóczki Sándortól.

Káloz–Baracs 2–1 (1–0)

Baracs: Tóth – Hepp, Áldott (Nagy 65.), Prókai, Deli (Wolf 68.), Balogh, Mészáros, Badi, Kiss (Takács 59.), Palkó, Huber.

Kiállítva: Hegedűs (Kálóz 58. p.).

Gólszerző: Baranyai (24.), Pál (55.), illetve Huber (73.)

Baracs, Körmendi Zsolt: – Hatvanpercnyi alvás után mire magunkhoz tértünk, már kétgólos hátrányban voltunk, ennek ellenére a mérkőzés hajrájában a győzelmünk is benne volt, de sajnos a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani.

További eredmények: Polgárdi–Kisláng 1–2, Seregélyes– Szabadbattyán 5–0.

