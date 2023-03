Hétfőn este megkezdte szereplését a férfi futsal NB II. nyugati csoport alsóházában a Dunaújváros Futsal csapata. A hét hozott ponttal a sorozatot első helyről kezdő fiúk gólzáporos meccsen két pontot otthagytak a Tolna-Mözsnél, igaz, hosszú veretlenségi sorozatuk nem szakadt meg.

Szavahihetőek a Tolna-Mözs játékosai, akik úgy tervezték, ha üggyel-bajjal is, de az alapszakasz végére „összeszedik” magukat, és mindent elkövetnek a bent maradásukért. Hétfőn ezt bizonyították a minden porcikájában erősebbnek és felkészültebbnek mondható ellenfelükkel szemben.

Tolna-Mözs–DF 6–6 (1–3)

DF: Cseresnyés – Csányi, Kovács, Varga, Ivacs. Csere: Bán (k.), Fekete, Tóth, Paget, Vincze. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Az első félidő a Dunaújváros számára kezdődött szerencsésen. Csányi meglőtte az első gólját, csapata balszerencséjére Varga is, de ő a saját kapujukba helyezte az első (ön)gólját. Néhány perc múlva újból Csányi következett, majd Varga igyekezett kiköszörülni a csorbáját. Így aztán a szünetre biztató előnnyel mehettek kifújni magukat.

A második félidőre a hazaiak újra gombolták a kabátjukat. Ezt igazolva Sára is bevette az újvárosi kaput, de Varga szinte azonnal törlesztett, 2–4. Most aztán bekeményített a Tolna-Mözs, ugyanis egyenlítettek úgy, hogy még egy szűk negyedóra volt hátra.

Akár mindkét fél mondhatta volna, hogy „innét szép nyerni!” A feladatnak a Dunaújváros játékosai álltak neki előbb. Csányi hamarosan beállította mesterhármasát, őt a nagy száguldó, Fekete követte, 4–6. Erre akár rá is ülhettek volna az utolsó kilenc percre, hogy kiböjtöljék újabb győzelmüket, de másként történt, hiszen a Varga ismét betalált, a saját kapujába. Ehhez már „csak” Tóth elszántsága kellett, aki góljával döntetlenre hozta a meccset.

Tóth Árpád, a Dunaújváros edzője: – Sajnos elég foghíjasan érkeztünk, de ez nem lehet kifogás. Ez a meccs is mutatja, minden pontért kőkemény harc lesz a pályán. Rengeteg helyzetet, büntetőket puskáztunk el. Nem az öngólok tették nehézzé a mérkőzést, mindkétszer menteni akartunk, sajnos ez lett belőle, de ha nem rólunk megy be, akkor is gól lett volna ezekből a szituációkból.