Jelentős és emlékezetes nap lesz a futsal NB II. nyugati csoportjának a 22. fordulója. Ezen az estén kiderül, hogy az elmúlt fél év munkája mire lesz elég a folytatásban. Ezért különleges izgalmakat hoz majd a Dunaújváros Futsal Szigetszentmiklós elleni mérkőzése pénteken 20 órától a rác­almási sportcsarnokban. Mire a találkozó véget ér, tudni fogják, sikerült-e a felsőházi rájátszásba jutniuk.

Nagy a tét mindkét csapat számára, a nehéz helyzetben lévő, utolsó előtti Szigetszentmiklós az elmúlt hetekben talán „tűzoltó munkába” kezdhetett. A legutóbbi fordulóban igazi meglepetéssel állt elő: a hozzá vendégként érkezett, jóval erősebbként számon tartott Mad Dogs csapatát verte 4–2-re. Mivel a futsal titkos törvényei szerint csodák nincsenek, csakis az előző verzióra gondolunk. Igaz, február elején az UTE-t is megviccelte. Csak nem, hogy az erősebb csapatokkal szemben jobban megy neki? Már pedig most megint egy olyan vár rájuk ma este.

És a Dunaújváros Futsal? Előbb kellemesen gyanakodva figyelve, majd egyre jobban élvezve a változásokkal együtt érkező jobb eredményeket, a szurkolói okkal érezhetik, most már ismét jó csapatuk van. Szerencsére ezt nem csak a szívük diktálja, hanem eredmények is bizonyítják, aminek köszönhetően a felsőházi rájátszás elérhető közelségbe került. Nyilván az alapszakaszt győzelemmel szeretné befejezni a csapat, ami nemcsak a visszaszerzett büszkeségét erősítené, hanem további céljait is segíthetné. Feltételes módban írtuk, és jó ok volt rá. Ugyanis a felsőházi versenyfutásban a nagy riválisnál, a Nagykanizsánál van az egypontnyi előny, ennyivel állnak a DF előtt a hatodik helyen.

Tóth Árpád, a Dunaújváros Futsal edzője így nyilatkozott: – Nem könnyű a helyzetünk! Sajnos most már nem a saját kezünkben van a sorsunk, a pénteki mérkőzésen ismét nyernünk kell, a Nagykanizsának pedig bukni a Haladás II. ellen. Kötelező győzelem nincs, minden meccsen meg kell szenvedni a sikerért. Nem lesz ez másképp az utóbbi időben bravúrokat bemutató Szigetszentmiklós ellen sem.

Egy biztos, mire a DF bajnokija véget ér, tudni fogják, elérték-e a nagy célt, mert a Nagykanizsa meccse fél órával korábban kezdődik.