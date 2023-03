– A látszat az, hogy eltűntünk, de az elmúlt hónapokban nagyon komoly munkát végeztünk. November közepe óta fedett helyen, tanmedencében edzünk, erősítünk és evezünk. A téli felkészülésünk, úgy gondolom, remekül sikerült, erről a Magyar Sárkányhajó Szövetség válogatott edzőtáborában számot is adhattunk március elején. Kilenc versenyzővel – Biró László, Biró Vivien, Horváth Attila, Illés Zsolt, Lakatos Viktor, Lakatos Adél, Tóth Edit, Tóth Gergely, Wizner Dávid – vettünk részt a pécsi összetartáson, ahol felmérték a fizikai felkészültségünket négy különböző kategóriában: ergométer, erőből húzódzkodás, fekvenyomás, futás, illetve úszás. Örömmel mondhatom, nem egyszer kategóriagyőztesek lettünk. Versenyzőink kiemelkedően szerepeltek, erőnléti állapotunk kiváló, így nagy lendülettel kezdhetjük az idei versenyszezont – részletezte az elnök.

A klubhoz kapcsolódik, hogy megtartották az éves közgyűlésüket, ezen megtörtént a tavalyi pénzügyi és szakmai beszámoló, az idei tervek elfogadása és az etikai bizottságba két új tagot is választottak Bényi Andrásné és Guld Lívia személyében. Az idei eseménynaptár is elkészült, ebben a hazai versenyek, bajnokságok, túrák fontos szerepet kapnak. A hagyományokhoz híven nemzetközi vizeken is eveznének, szeretnének részt venni Olaszországban a klub legénység Európa-bajnokságon szeptember elején.