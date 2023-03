A nemrégiben rendezett évindító megmérettetésről Gurisatti Róbert, a Búvársuli vezetője számolt be lapunknak. – Igazán jól alakult az idénynyitó, pedig eléggé kacifántosan kezdődött az idei év. Szerencsére az úszók és a vízilabdázók közbenjárásával sikerült az uszoda működési támogatását megkapni, amit mi, búvárok nagyon köszönünk nekik! Mivel olyan korosztályba léptek a gyerekek, hogy mind tájolásban, mind gyorsaságiban van esélyük a junior- és a felnőtt-Európa- és világbajnokságra kijutni, ezért azt tűztük ki célul, hogy elmegyünk külföldi versenyekre is. Ezért utazunk Olaszországba, majd Egerben lesz a világkupa, utána pedig az országos bajnokság jön. Megpróbáljuk a formákat úgy időzíteni, hogy a szintúszásokat ott meg tudjuk oldani. Emiatt ez a kaposvári verseny kicsit a felkészülés közepén ért minket. Viszont így is nagyon szépen úsztak a gyerekek. Ezúttal is volt egykét kellemes meglepetéseredmény. Például Farkas Botond megúszta a felnőtt-Európabajnokságra a szintet 400 méter gyorson – mondta.

Farkas Botond felnőtt-Eb-szintet ért el 400 gumiuszonyos gyorson

Fotós: Búvársuli SE

Hozzátette, Kaposvárra nagyon sok pici és fiatal versenyzőt is vittek, akiknek ez az alkalom szolgált az első bemutatkozásra. Nyilván nekik még szokni kell a környezetet, de kitűnően vették az akadályokat. Tehát rendkívül büszke edzőként várhatja a folytatást. Sajnos betegük is volt, de ennek ellenére igazán szép számmal, összesen huszonhét fővel állhattak rajtkőre. Ebbe a négy szenior korosztályú versenyző is beletartozott, így a legkisebbtől a legidősebbig indult búvársulis, aki a csapat tagja. Maga a verseny egyéni számokból állt, és kupának volt kiírva. A szervezők azonban készítettek egy éremtáblázatot, ahol a nap végén a Búvársuli neve mellett szerepelt a legtöbb érem és a legtöbb aranyérem is!

A négy Gurisatti is dobogós lett

– Nem volt kihirdetett csapatverseny, de ezzel az eredménnyel a medálrangsort megnyertük. Csütörtökön indultunk Olaszországba, ez lesz az első, hogy külföldre megyünk a gyerekekkel két kisbusszal. Ezt is újdonságként élték meg a picik. Tavaly már részt vettek Egerben a világkupán, most külföldi vízen próbáljuk ki őket – hallottuk Gurisatti Róberttől. A beszélgetés végén még hozzátette, hogy az úszás mellett az idén is remek az együttműködésük a dunaújvárosi jégkorongosokkal. A hokisok már harmadik éve segítik kisbuszukkal a búvárokat, ők pedig a nyári felkészülési időszakban adják vissza edzéssel, táborral a segítséget – hallottuk még a Búvársuli vezetőjétől. A részletes kaposvári eredményeket Tábori Erzsébet szülő segítségével állítottuk össze. A versenyen a cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, valamint szenior kategóriában indultak versenyzők, uszonyos gyorsúszás és uszonyos felszíni úszásnemben.

Cápa korcsoport

Majsai Elíz két arany-, egy ezüstérem. Takler Tímea három bronz. Sági Vazul egy ezüst. Gurisatti Rebeka és Kulcsár Adél pontszerző helyen végzett. 4x50-es uszonyos gyors váltó (Majsai Elíz, Gurisatti Rebeka, Takler Tímea, Kulcsár Adél) aranyérem.

Gyerekkorcsoport

Fodor-Nagy Edvin és Borbé Csenge, Sári Bulcsú pontszerző helyen végzett. Serdülőkorcsoport Aszlajov Alexander pontszerző helyen végzett.

Ifjúsági korcsoport

Nagy Boróka két második hely. Németh Nóra egy arany-, egy ezüst-, egy bronzérem. Aszlajov Attila három bronz. Ifj. Gurisatti Róbert három első hely. Szabó Zsombor, Palkó Jázmin, Papp Norina pontszerző helyen végzett.

Juniorkorcsoport

Szabó Flóra, Csepecz Zsolt, Kövesdi Csenge éppen lemaradt a dobogóról.

Felnőttkorcsoport

Farkas Botond három ezüstérem. Hetyei Imre Gábor, Rendes Linda Stella és Berekméri István pontszerző.

Szeniorkorcsoport

Itt a klub edzői is rajthoz álltak. Gurisatti Róbertné Hajni két aranyérem. Gurisatti Róbert egy ezüst-, egy bronzérmet szerzett. Montvai Tamás két ezüst. Maczula Zoltán két aranyérmet nyert.