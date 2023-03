– Rogotinban kezdtük a szezont, ahol idén is kegyes volt hozzánk az időjárás, maradéktalanul el tudtuk végezni az első lépéseket. A fő prioritás a kilométergyűjtés és a technika elmélyítése volt, de jutott idő kirándulásra is. A csapat szorgalmasan dolgozott, reméljük, a folytatás is hasonló lesz – idézte Horváth Attilát a klub közösségi oldala.

A klub kenus csapata, Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám és Kovács Áron Spanyolországban, Sueca városába utazott edzőtáborba, illetve Castellónban egy 5000 méteres versenyen is rajthoz álltak a fiúk. Itt Hajdu, Slihoczki és Kovács sorrendben állhattak a dobogóra.

Menet közben a suecai városvezetés meghívta a DKSE csapatát, és a szintén ott táborozó komplett felnőtt és U23-as norvég kajakválogatottat is. A polgármester elismerte a helyi klub vezetésének munkáját, hogy elérte azt, nemzetközi edzőtábor központtá váljon. Majd mindenkinek ajándékot adott át, körbevezette a csapatot az épületben, a napot pedig közös vacsora zárta.