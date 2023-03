- Nagyon kemény meccsre számítok, az ellenfél posztjain világklasszis játékosok szerepelnek, de természetesen nem feltett kézzel ugrunk be a medencébe és vágunk neki a párharcnak, hanem minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni – vezette fel a pénteki nap második, esti elődöntőjét Garda Krisztina csapatkapitány.

A két fél már annak tudatában készülődhetett, hogy a következő ellenfelével is tisztában volt, az első találkozón a sorozat történetének két legeredményesebb csapata játszott egymással, végül a házigazda és ötszörös győztes Sabadell nagy csatában 13-12-re legyőzte az eddig nyolcszor diadalmaskodó Cataniát.

Ami a DFVE riválisát illeti, a végső győzelemre esélyes Mataro, ahol a magyar válogatott kapitánya, Keszthelyi Rita mellett más légiós sztárok sokasága szerepel, veretlenül jutott el az elődöntőig, a csoportküzdelmek során a Sabadellt is legyőzték egy góllal, ez volt a legszorosabb találkozójuk idáig. Ezzel szemben az újvárosiak csodálatos, senki által nem várt szerepléssel értek el a négyes döntőbe.

Mataro – DFVE 12-9 (3-1, 4-3, 3-2, 2-3)

Mataro: Sanchez – Avegno 1, Gual, Keszthelyi 2, Sevenich 3, van de Kraats 1, Espar 3. Csere: Morell 1, Cambray 1, Nogue, Bertran, Claveria.

DFVE: Aarts – Jonkl, Dobi 2, Garda 2, Mahieu, Sümegi, Horváth 4. Csere: Sajben N., Szabó 1, Pál, Kardos D., Somogyvári.

Remekül kezdte a meccset a Dunaújváros, az első emberelőnyt egyből Garda váltotta gólra, aztán Aarts több bravúrja után, a BL góllövőlistáját vezető honfitársa, van de Kraats kísérletét is kikapta, nem sikerült növelni az előnyt, hogy három és fél perc után az első magyar kiállítást kihasználja a spanyol alakulat. Aztán Keszthely villant és Espar helyezett a hálóba egy büntetőt, miközben a magyar támadások eredménytelenek voltak a negyed végéig. A folytatásban sem talált utat a kapuba a DFVE, ellenben Sevenich csavarja és Espar lökete után kicsit megijedhettünk, a Mataro megroppantja az újvárosiakat. Azonban Mihók Attila csapatát nem ilyen fából faragták, 5-1 után Garda jelentkezett egy bombával – a távoli lövőinket a spanyolok végig próbálták kivenni a játékból –, aztán Dobi szélről volt eredményes, közte meg Aarts mutatta meg, miért ő az egyik legjobb kapus a sportágban, hogy aztán 6-4 után is elismerősen csettintsünk, majd bosszankodjunk azon, Sevenichet nem tudtuk tartani, már harmadszor volt eredményes.

Sabadell, 2023. március 31. A dunaújvárosi Laura Aarts kapus a nõi vízilabda Bajnokok Ligája elõdöntõjében játszott CN Assolim Mataro - Dunaújvárosi VC mérkõzésen a spanyolországi Sabadellben 2023. március 31-én. A spanyol Mataro 12-9-re gyõzött.

A térfélcsere után Espar és Szabó gólját követően kétszer is támadhattunk a mínusz kettőért, elhaltak a kísérletek – Mihók Attila korábban pont azt kérte a lányoktól, ne féljenek semmitől, bátran próbálkozzanak. Aztán Sevenich brusztolt ki egy büntetőt, Keszthelyi ekkor nem volt a barátunk, 9-5, majd egy előnyt raktak az újvárosi kapuba, a negyed vége előtt Horváth szépített. A záró nyolc percet Dobi pimasz és csodaszép ejtése nyitotta, aztán egy véleményes emberhátrányt fújtak ránk, holott úgy nézett ki, már támadhat a DFVE. Persze, ebből a Mataro szerzett gólt, de Horváth egy pazar pattintással megint közelebb hozta együttesét négy perccel a vége előtt, 11-8. A végjátékban ezt az előnyt már megtartották a sokkal esélyesebb spanyolok, de a dunaújvárosiakat abszolút minden dicséret megilleti, egyáltalán nem vallottak szégyent.

Folytatás tehát szombaton 16 órakor a bronzért a Catania ellen, akikkel a csoportselejtezőben döntetlent játszott a Dunaújváros, holott papíron őket is jóval előttük jegyezik. Bízunk benne, még egy csodatétel van a gárda tarsolyában a BL szezonban.

Az estébe nyúló találkozó után Mihók Attilával értékeltük az elődöntőt.

- Gratulálok a világ egyik legjobb csapata elleni helytálláshoz. Elégedett a játékkal és az eredménnyel, mindent kiadtak magukból?

- Nem teljesen, mert kaptunk pár elkerülhető gólt centerből és fórból kapufánál kettőt ugyanolyan hibából. Lehet volna kicsit jobb, meg több is ebben a meccsben, de sokkal rosszabb is, szóval összességében nem panaszkodhatok, és mindenféleképpen büszke vagyok a csapatomra, a játékosokra. Azért kilenc gólt lőni egy ilyen kaliberű csapatnak, nem mindennapi.

- Amikor a Mataro egygólos vezetésünk után öt gólt dobva 5-1-re ellépett, nem fordult meg a fejében, akár egy nagy vereségbe is beleszaladhatnak?

- Nem nagyon gondolkodtam ezen, végig arra koncentráltam, azt csináljuk, amit megbeszéltünk. Persze, ez az állás olyan, hogy ebből lehet komoly pofont is kapni, de nem egyszer jöttünk vissza már hasonló helyzetből, most is sikerült. Sőt, volt nem egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, még szoros is lehet, de mindig kaptunk egy gólt, volt amit nem biztos, hogy jogos emberhátrányban, de ez a különbség azért minimálisan megvan a két csapat között.

- Az időkérésnél felhívta a figyelmet, nem számít az eredmény, örüljenek a lányok egy jó blokknak, lövésnek, és ne féljenek, hanem bátran vállalkozzanak.

- Ezért is indultunk el, eddig is erről volt szó. Csak eddig ez a higgadtság azt eredményezte, hogy a végeredmény jó lett, nem felejtettük el például, hogy az ellenfél gyorsabb.

- Szombaton a harmadik helyért jön a Catania. Ez a ma mutatott teljesítmény mire lehet elég ellenük?

- Az olaszok az utolsó pillanatig esélyesek volt a Sabadell ellen, amelyik ugyanolyan játékerőt képvisel, mint a Mataro. Ugyanez a cél, hogy értékelhető meccset vívjunk, és nyilván ez a Catania nem úgy áll hozzánk, mint előtte a BL csoportkörben, amikor döntetlent játszottunk velük. Tőlük elvárás, hogy legyőzzék a Dunaújvárost, talán ez, ami amellett szólhat, ha ugyanolyan jól kezdünk, mint a csoportkörben, akkor kicsit el tudnak bizonytalanodni. Azért továbbra is meg kell maradni a racionalitás talaján és nem a végeredményben gondolkodni, hanem elöl és hátul is a helyzetnek megfelelő döntéseket hozni. Nem szabad belemenni felesleges kockáztatásba, mert akkor nagy vereségbe is beleszaladhatunk, tudni kell menedzselni azt, hogy az ellenfél kvalifikált játékosokból áll.

- Mi lesz az esti, éjszakai program, gondolom a szakmai stábnak későn lesz a fekvés.

- Visszamegyünk a szállásra, vacsorázunk, de Dunaújvárosban is este edzünk, ami mindennapi rutin, így az is, tizenegykor kerülnek ágyba a játékosok. A lányok reggel alszanak, utána videózunk, aztán jön a meccs. Mi még nem fogunk nyilván lefeküdni, hanem megnézzük a Catania jellemzőit és segítőimmel ki kell találni, mi az a pár változtatás amit meg kell tenni ahhoz, hogy jó meccset játsszunk.

Dani Ballartot a Sabadell edzőjét a LEN honlapja idézte:

- Ez a final four, a négy legjobb csapattal, szóval senki sem gondolhatta, hogy egy elődöntő könnyű lehet. Úgy gondoltuk, hogy a Dunaújváros változtathat valamit a játékán, a stílusán és nagyon jól végezték a dolgukat. Tehát módosítanunk kellett a védekezésünkön, és ez volt a győzelmünk kulcsa.

Keszthelyi Rita: - A szezon elején nagyon szerettem volna, ha a Mataróhoz csatlakozva nem játszhatok magyar csapatokkal – most ez volt a harmadik. Természetesen felvázoltam a gondolataimat, hogy mit várhatunk a Dunaújvárostól, és azt is játszották, így zónavédekezésre kényszerültünk. Defenzív stílust alkalmaztak, nem hibáztak elöl, kihasználták a néhány megnyíló lehetőséget, és azt kell mondjam, remek munkát végeztek. Sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint az elmúlt szezonokban, így nekünk is fegyelmezetten kellett játszani a várt eredményért. A bajnoki cím volt a célunk a szezon elejétől, ehhez most már csak egy mérkőzés kell.