A Siófok elleni egygólos bravúr után került hosszabb hullámvölgybe a ­DKKA, amiből az elmúlt két fordulóban, a Budaörsön elért döntetlennel és az Érddel szembeni hazai győzelemmel úgy néz ki, sikerült kilábalni.

A válogatott programja miatti kéthetes szünet előtti utolsó bajnokira mind a két fél nagyon készül, egy újabb sikerrel Rapatyi Tamás tizedik helyen álló együttese épen a Siófokot előzné meg, igaz, az jóval kevesebb meccset játszott. A két pontra a hazaiak is nagyon fenik a fogukat, miután legutóbbi három mérkőzésünket elvesztették – az Ikast elleni EHF Európa-liga és a DVSC elleni Magyar Kupa-negyeddöntőt –, így a bajnokságban szeretnének minél jobban helytállni.

– A Siófok remek csapat, válogatott játékosokkal, s bár az utóbbi időben sok mindent lehet hallani róla, ezzel nem szabad foglalkoznunk, mert játékosaik nyilván maguknak és egymásnak is bizonyítani akarják, jó teljesítményre képesek. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de remélem, hogy azt az erőt, amit az Érd ellen mutattunk, ott is megmutatnánk, s nagyon szeretném, ha egy szoros, jó mérkőzést tudnánk játszani Siófokon is. Abban a pillanatban, ahogy bízunk, hiszünk egymásban, a játékunk is sokkal hatékonyabb, s ez lehet az alapja annak, hogy ki tudjuk használni azokat az egyéni képességeket, amelyek az erősségei egy-egy játékosunknak – idézte Rapatyi Tamás szakvezetőt a Kohász honlapja.

A további párosítás: Mosonmagyaróvár–Békéscsaba, Budaörs–MTK, Érd–Alba Fehérvár, Győr–Ferencváros, Vác– DVSC.



A bajnokság állása