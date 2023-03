Az újvárosiak jó előjellel várhatták a találkozót abból a szempontból, hogy az előző körben Budaörsön megtört a nyolc bajnoki óta tartó vereségsorozatuk, miután döntetlent játszottak. Rapatyi Tamás vezetőedző abban bízott, ezzel sikerült kijönnie a csapatnak a mély gödörből és az Érd ellen már a győzelem is összejön annak ellenére, hogy betegségek és sérülések hátráltatták a felkészülést.

Az ellenfél kispadján régi ismerőst köszönthettünk, a Dunaferr legendás csapatának egykori játékosát, Simics Juditot, aki nemrég vette át az Érd irányítását.

DKKA – Érd 30-26 (14-11)

DKKA: Oguntoye 1 – Arany 4, Krupják-Molnár 2, Szalai 2, Nick 2, Horváth 1, Kazai 1. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 9 (5), Poczetnyik 7, Weisheitel, Lakatos 1, Matucza, Farkas K., Fodor, Agócs,

Érd: Hadfi – Dávid-Azari 1, Kerekes 2, Sztankovics 2, Csiszár-Szekeres 1, Ábrahám 2, Gerencsér 2. Csere: Kántor (kapus), Kopecz 8 (3), Puskás, Fekete 6, Gerháth 1, Horváth, Paróczy 1, Csáki L., Kiss. Vezetőedző: Simics Judit.

Hétméteresek: 5/5, illetve 5/3.

Kiállítások: 10, illetve 12 perc.

Az első félidő amolyan hullámvasút volt sokáig, a két csapat egymás hibáiból élve rendre megfordította az állást, hol a Kohász, hol az Érd vezetett, például 7-5 után két perc alatt lett 7-8, utána pedig 9-8, s miután ekkor a vendégek sorra hibáztak, 11-8-ra lépett el a hazai gárda a 23. percre. S ugyan még egyre felzárkózott az Érd, de az utolsó öt percre összeállt az újvárosi védelem, Oguntoye remekelt, egymás után hetest (már a másodikat) és ziccert védett Dávid-Azarinak, s ugyan Ábrahám eredményes tudott lenni, de erre három hazai felelet érkezett, majd stílszerűen az utolsó másodpercben még hárított egy lövést az újvárosi hálóőr.

Fotós: LI

Aki aztán a második játékrészben ott folytatta ahol abbahagyta, egyszerűen semmilyen helyzetből nem tudtak neki betalálni az érdiek, aztán feltéve a koronát addigi teljesítményére, Farkas hetese után emberelőnyben ő dobott gólt az üres kapuba, 16-11. Az övét hat perc után tudta bevenni az ellenfél, de a Kohász portása továbbra is megbabonázta a riválist, nem egy lerohanás ziccert is mellé durrantottak a vendégek, annyira tartottak tőle, illetve próbálták helyezni a lövést. Azonban mivel a támadások során több labdát is elszórt a DKKA, 18-13-nál Rapatyi mester időkéréssel próbálta megnyugtatni a csapatot. Ez sikerült is, hiszen miközben az Érd csak elvétve tudott gólt lőni, a Dunaújváros folyamatosan növelte előnyét, közben Farkas Johanna „százados” lett - a szezonban pedig ennyiszer volt már eredményes - , miután 22-15-re módosította az állást. A folytatásban is nagyon pörgött a Kohász, Rapatyi Tamás nem egyszer kiabálta, hogy álljanak meg, ne rohanjanak, de aztán már ő is örömmel emelte levegőbe a kezét, amikor a 46. percre tíz volt közte, 25-15. A hazai B-közép közben Bába Mihályt éltette, aki március 23-án volt két éve, hogy elhunyt, a csapat is a meccsen a legendás gyúrója előtt tisztelgett. Amit aztán simán nyert meg úgy, hogy a hajrában már kicsit lankadt a koncentráció, de okkal ünnepelhetett újabb győzelmet, amire legutóbb a 7. fordulóban volt alkalom, decemberben a Siófok ellen.

Simics Judit: - Nagyon nehéz értékelni a találkozót, bosszús és csalódott vagyok. Azt gondolom, olyan távolságra kerültünk az előttünk állóktól, hogy egyáltalán van-e még értelme számolgatni, mert ahhoz ezt a találkozót hozni kellett volna. Nagyon sok technikai hibánk volt és rengeteg ziccer maradt ki, amiben az ellenfél kapusának teljesítménye meghatározó szerepet játszott. Egy ilyen téttel bíró meccsen ennél sokkal nagyobb koncentrációra lenne szükség a játékosaim részéről, ebben a felfokozott hangulatban nem sikerült higgadtan és okosan dönteni a különböző szituációkban, így nem lehet nyerni.

Rapatyi Tamás: - Mindenképpen szerettük volna megnyerni ezt a találkozót, nagyon nehéz időszak után vagyunk, nagyon örülök a győzelemnek és gratulálok a csapatnak. Még mindig sérülések és betegségek miatt nem tudtunk egész kerettel készülni, ez meg is látszik rajtunk. Ahogy az is, a lányokban nagy a feszültség, ami meglátszott a találkozó elején, utána viszont nagyon fegyelmezetten kézilabdázva megvalósítottuk az elképzeléseinket, amivel komoly előnyt sikerült szerezni. Viszont ezután a koncentrációnk csökkent, sok buta hibát követtünk el, olyanokat, amiket előtte nem, ezzel pedig saját magunknak tettük izgalmassá a végjátékot. Le kell vonni a következtetéseket és tanulságokat, például a nyitott védekezés elleni játék nagy probléma volt, amin javítani kell.

Oguntoye Viktória: - Jó mérkőzés volt, amire nagyon készültünk, de egész héten éreztem a csapaton, hogy most át tudjuk lépni ezt a rossz periódust. A teljesítményemhez persze kellett a társak védekezése is, nagyon elfáradtam, de nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, most már csak előre nézünk.