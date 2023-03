Az újvárosiak jó előjellel várhatták a találkozót abból a szempontból, hogy az előző körben Budaörsön megtört a nyolc bajnoki óta tartó vereségsorozatuk, miután döntetlent játszottak. Rapatyi Tamás vezetőedző abban bízott, ezzel sikerült kijönnie a csapatnak a mély gödörből és az Érd ellen már a győzelem is összejön annak ellenére, hogy betegségek és sérülések hátráltatták a felkészülést.

Az ellenfél kispadján régi ismerőst köszönthettünk, a Dunaferr legendás csapatának egykori játékosát, Simics Juditot, aki nemrég vette át az Érd irányítását.

DKKA – Érd 30-26 (14-11)

DKKA: Oguntoye 1 – Arany 4, Krupják-Molnár 2, Szalai 2, Nick 2, Horváth 1, Kazai 1. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 9 (5), Poczetnyik 7, Weisheitel, Lakatos 1, Matucza, Farkas K., Fodor, Agócs,

Érd: Hadfi – Dávid-Azari 1, Kerekes 2, Sztankovics 2, Csiszár-Szekeres 1, Ábrahám 2, Gerencsér 2. Csere: Kántor (kapus), Kopecz 8 (3), Puskás, Fekete 6, Gerháth 1, Horváth, Paróczy 1, Csáki L., Kiss. Vezetőedző: Simics Judit.

Hétméteresek: 5/5, illetve 5/3.

Kiállítások: 10, illetve 12 perc.

Az első félidő amolyan hullámvasút volt sokáig, a két csapat egymás hibáiból élve rendre megfordította az állást, hol a Kohász, hol az Érd vezetett, például 7-5 után két perc alatt lett 7-8, utána pedig 9-8, s miután ekkor a vendégek sorra hibáztak, 11-8-ra lépett el a hazai gárda a 23. percre. S ugyan még egyre felzárkózott az Érd, de az utolsó öt percre összeállt az újvárosi védelem, Oguntoye remekelt, egymás után hetest (már a másodikat) és ziccert védett Dávid-Azarinak, s ugyan Ábrahám eredményes tudott lenni, de erre három hazai felelet érkezett, majd stílszerűen az utolsó másodpercben még hárított egy lövést az újvárosi hálóőr.

Fotós: LI

Aki aztán a második játékrészben ott folytatta ahol abbahagyta, egyszerűen semmilyen helyzetből nem tudtak neki betalálni az érdiek, aztán feltéve a koronát addigi teljesítményére, Farkas hetese után emberelőnyben ő dobott gólt az üres kapuba, 16-11. Az övét hat perc után tudta bevenni az ellenfél, de a Kohász portása továbbra is megbabonázta a riválist, nem egy lerohanás ziccert is mellé durrantottak a vendégek, annyira tartottak tőle, illetve próbálták helyezni a lövést. Azonban mivel a támadások során több labdát is elszórt a DKKA, 18-13-nál Rapatyi mester időkéréssel próbálta megnyugtatni a csapatot. Ez sikerült is, hiszen miközben az Érd csak elvétve tudott gólt lőni, a Dunaújváros folyamatosan növelte előnyét, közben Farkas Johanna „százados” lett - a szezonban pedig ennyiszer volt már eredményes - , miután 22-15-re módosította az állást. A folytatásban is nagyon pörgött a Kohász, Rapatyi Tamás nem egyszer kiabálta, hogy álljanak meg, ne rohanjanak, de aztán már ő is örömmel emelte levegőbe a kezét, amikor a 46. percre tíz volt közte, 25-15. A hazai B-közép közben Bába Mihályt éltette, aki március 23-án volt két éve, hogy elhunyt, a csapat is a meccsen a legendás gyúrója előtt tisztelgett. Amit aztán simán nyert meg úgy, hogy a hajrában már kicsit lankadt a koncentráció, de okkal ünnepelhetett újabb győzelmet, amire legutóbb a 7. fordulóban volt alkalom, decemberben a Siófok ellen.