A DAB-ASP–MAC Ikonok elődöntőben a fővárosiak összesítésben 2–0-ra vezetnek a három nyert mérkőzésig tartó sorozatban. Az újvárosiak számára mindez azért is lehet fájó, mert mindkét találkozón magabiztos előnnyel (3–1) fordulhattak rá a záró harmadra.

– Az Ikonok elleni párharc eddigi két mérkőzésén is nagyon közel voltunk ahhoz, hogy számunkra kedvező eredmény szülessen. Sajnos nem így történt, ám természetesen nem adjuk fel. Az Andersen Liga rövidke történetében először 0–2-ről megfordítsuk a csatát. Az említett találkozókon bő 40 percen át a mi akaratunk érvényesült, ez gólokban is megmutatkozott, aztán elfogytunk. Az U21-es csapatunk kerete gyakorlatilag megegyezik az Andersen Ligában vitézkedő DAB-ASP csapatával. Ha a Ferencváros elleni, sikerrel megvívott negyeddöntőt is beleszámoljuk, akkor ennek a keretnek hét nap alatt öt play-off meccse volt, úgy, hogy az U21-esek a remek erőkből álló, a bajnoki címre is esélyes FEHA korosztályos csapatával is játszottak. Sűrű volt a múlt hét, de sok fontos tapasztalatot szereztek a srácok. Most volt pár nap pihenőnk, úgy érzem, sikerült frissülni, regenerálódni, így elszántan várjuk a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzést, amelyre a belépés díjmentes és várjuk a szurkolókat – mondta el lapunknak ifj. Azari Zsolt, a DAB-ASP játékosa.