A kategóriában a DKKA kézilabda-, a Worm Angels jégkorong-, a DKSE torna-, továbbá a DFVE vízilabda-együttese volt még jelölt a DAC mellett, végül utóbbi alakulat kapta a legtöbb voksot az olvasóktól.

A lapunk által a Campus étteremben rendezett múlt heti ünnepi díjátadón természetesen jelen volt az egész csapat Pavelekné Kovács Judit edző vezetésével.

– Amikor felhívtak a Dunaújvárosi Hírlaptól, hogy ott vagyunk az öt jelölt között, csak hallgattam, azt hittem, valaki szórakozik. Aztán nagy nehezen elhittem, éppen edzést tartottam a lányoknak, amit abbahagytunk és egyből elmondtam nekik, micsoda megtiszteltetés ért bennünket – mondta.

Aztán kiemelte, nekik már az győzelemmel ért fel, egyáltalán ilyen illusztris társaságba kerülhettek. Az pedig, hogy kiderült, ennyien szeretik őket, és szavaznak rájuk, igazából fel sem tudták fogni.

A DAC csapatának magja egy edzőváltást követően 2018 nyarán kezdte meg együtt a felkészülést. Az új edző saját játékostársuk lett, aki új szemléletet, nézetet vitt a társaság életébe. Az évek folyamán mindig voltak érkező és távozó játékosok. Akik ki szerették volna próbálni magukat új csapatban, ők végül mindig visszatértek, valamint feltörekvő fiatal játékosok csatlakoztak hozzájuk, akik akartak ehhez a csapathoz tartozni.

A DAC az előző szezonban ezüst­érmes lett az összevont Fejér és Komárom-Esztergom vármegyei bajnokságban, most pedig holtversenyben az élen áll, céljuk a dobogó legfelső fokának megszerzése.

– Ebben a csapatban kizárólag olyan játékosok szerepelnek, akik teljesen amatőrök, viszont kizárólag szívből, a sport és egymás iránti szeretetből kézilabdáznak, edzenek és áldozzák fel a hétvégéjüket a bajnoki mérkőzésekre. Azonban az amatőr szót idézőjelbe tenném, mert olyan szintű munkát végeznek, olyan a hozzáállásuk, lelkesedésük, hogy simán felveszik a versenyt a profikkal. A városban nem mi vagyunk a fő klub, ezért hozzánk olyanok jönnek játszani, akik akár a tanulás miatt hagyták abba, vagy éppen idősebbek, de újra kézilabdázni szeretnének. Nekik adunk lehetőséget. Egyszóval, szeretünk együtt lenni, izzadni és szenvedni edzésen, a győzelmeket is kiélvezni. Nagyon szeretek a csapattal dolgozni, nagyszerű, ahova négy év alatt eljutottunk – mondta a tréner, miközben utolsó mondatánál el is érzékenyült.

Aztán megjegyezte, maximálisan a munkában hisz és a fegyelemben, mert azért dolgoznak, hogy a határaikat túllépjék, mert csak akkor tudnak fejlődni.