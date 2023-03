Minden jegy elkelt a találkozóra, így a kezdő sípszóra szinte teljesen megtöltötték a drukkerek a Puskás Arénát, azaz összesen mintegy 60 ezer torokból érkezett a buzdítás a meccs alatt.

Marco Rossi a múlt heti ígéretének megfelelően nem forgatta fel túlságosan a kezdőcsapatot az észtek elleni győztes összecsapáshoz képest, az egyetlen változást – a legutóbbi Bulgária elleni találkozón betaláló – Kalmár Zsolt helyén kezdő Nagy Ádám jelentette. Így a bolgárok elleni meccsetDibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla, Nagy, Vécsei, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Ádámösszeállításban indította el a válogatott. A bolgárok szerb szövetségi kapitánya, Mladen Krsztajics ezzel szemben öt helyen is változtatott a Montenegró elleni kezdőtizenegyéhez képest. A vendégcsapat egyébként nem siette el a dolgokat a meccs előtt: a mezőnyjátékosok a magyarokhoz képest 10 perccel később, mindössze 40 perccel a kezdést megelőzően kezdték meg a bemelegítést.

A bolgárok higgadtan, de veszély nélkül kezdték a mérkőzést: az első percekben leginkább náluk volt a labda, de főként a saját térfelükön passzolgatták a labdát. A magyarok ezzel szemben amikor megszerezték a labdát, láthatóan próbáltak támadást építeni, ám az utolsó passzok az elején még pontatlanok voltak.

Az első helyzetre a 7. percig kellett várni, ám ez rögtön magyar góllal zárult: egy szöglet után Szoboszlai Dominik vezette be szépen a tizenhatoson belülre a labdát, majd középre passzolt. Sallai Roland lövését először még védeni tudta Daniel Naumov kapus, a kipattanó azonban Orbán Willi, majd Vécsei Bálint elé került, utóbbi pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzolt. 1-0!

A gyors gól felpaprikázta a vendégeket, akik a következő perceket szinte folyamatosan a hazai térfélen töltötték, ám helyzetig így sem jutottak. Ellenben a magyarokkal, akik a 13. percben egy kontratámadást indítottak, amelynek a végénÁdám Martin lőtt 22 méterről, középről, ám Naumov leért a jobb alsó sarokba tartó lövésre. A magyar támadások folytatódtak, nem sokkal később Bolla Bendegúz lépett be a labdával a tizenhatoson belülre jobbról, ám túl hosszan szöktette magát, így a kapus elcsípte a labdát a lövés előtt.

A bolgárok játéka teljesen tanácstalanná vált, a magyar válogatott pedig egyértelműen a műásodik gól megszerzésére törekedett. Ehhez a félidő közepén is közel járt, amikor egy gyönyörű összjáték után a jobb szélről Szoboszlai adott be, Bolla azonban egy kissé eltörte a labdát, így az a kapura és a hosszú oldalon érkező Sallainak sem lett pontos. Nem sokkal később ismét magyar helyzet következett: egy beadás után a vendég kapu előtt alakult ki kavarodás, ám Naumov fel tudta szedni a labdát. A bolgár kapus azonban már nem tudott főszereplő lenni a 26. percben, amikor Szoboszlai végezhetett el egy szabadrúgást 26 méterről, középről, a csapatkapitány lövése ugyanis győnyőrűen, védhetetlenül, nagy erővel csapódott a kapu bal felső sarkába. 2-0!

Fotó: Origo

A kétgólos előny után is tovább támadott a magyar együttes: Szoboszlai újabb szabadrúgása, Sallai csúsztatása és Bolla két meglódulása is ígéretes helyzetnek bizonyult. Amennyire nem rettentek meg az első gól után a bolgárok, annyira visszaesett a játékuk a szabadrúgásgól után – ami elsősorban a magyar válogatott megbízható, pontos játékának volt köszönhető.

A 40. percben aztán ez a tökéletesség újabb gólt eredményezett: Szoboszlai indult meg középen, és a Bollának szánt passzába ugyan belenyúlt az egyik bolgár védő,a labda így éppen Ádám elé gurult, aki a kapus mozgásával ellentétesen, okosan a jobb alsó sarokba gurított 10 méterről. 3-0!

Az elképesztően jól futballozó magyar válogatott még a negyedik gólt is megszerezhette volna a szünet előtt, ám amikor Szoboszlai beadta volna a labdát a középen üresen érkező Sallainak egy bolgár könyökről lepattant a labda – a török játékvezető és a videobíró sem ítélt azonban tizenegyest.A háromgólos vezetés azonban így is megvolt a félidőre, amit a teljes stadion hatalmas üdvrivalgással fogadott a hármas sípszó után.

Fotó: Origo

A félidőben a bolgárok hármat is cseréltek (köztük lehozták a Kisvárdán légióskodó Janisz Karabeljovot), Marco Rossi azonban nem változtatott a csapatán – nem is volt rá oka. A játék képe azonban mit sem változott:már a játékrész első perceiben többször is gólt szerezhetett volna a magyar válogatott Sallai jóvoltából, ám Naumov a helyén volt.Nagy Ádám előtt is kialakult egy helyzet az 53. percben, ám a tizenhatos vonalán lövés helyett cselt választott, így leszedték a lábáról a labdát.

Az 57. percben (egy sérülés miatt) már négy cserénél jártak a vendégek, ám a játékuk minőségén ez sem segített, és a hmagyarok szinte akkor dolgoztak ki helyzetet, amikor akartak. Egy nagyszerű kényszerítőzés után Sallai előtt is így adódott lehetőség, ám a 9 méterről, balról leadott lövését ki tudta ütni a kapus.

Marco Rossi az 59. percben újoncot avatott: az OTP Bank Liga góllövőlistájának vezetője, Varga Barnabás állt be Ádám Martin helyére. A Paks támadója rögtön helyzetbe is került Kerkez Milos átadása után, ám a csele nem sikerült, így a lövés is elmaradt.Az első bolgár, kaput eltaláló lövésre a 64. percig kellett várni,ekkor egy szöglet utáni kipattanót Georgi Ruszev tűzött rá kapásból, ám a 21 méterről leadott lövését Dibusz Dénes bravúrral védte. A vendégek a következő percekben is a magyar térfélen töltötték az időt, küzdöttek a becsületgólért, de nagy helyzetük nem volt.

A magyar válogatott sem hagyta abba a támadások építését, Szoboszlai egy-egy ellenállhatatlan cselsorozatánál egyszerre hördült fel több tízezer ember, és Nagy Ádám is betalálhatott volna 4 és fél év után a válogatottban. A Pisa középpályása végül egy blokkolt lövéssel zárta a meccset, a 73. percben ugyanis lecserélte őt Rossi Kleinheisler László helyére, míg ugyanekkor Sallait az Észtország ellen parádésan bemutatkozó Csoboth Kevin váltotta.

Az összességében két kaput eltaláló lövéssel záró vendégek második próbálkozása sem volt igazán veszélyes, Filip Krasztev csavart labdáját Dibusz könnyedén fogta a 81. percben. A hajrához közeledve visszább esett a találkozó irama,a bolgárok játékába sok hiba csúszott, míg a magyarok leginkább hátul passzolgattak magabiztosan, az egy emberként ugráló hazai közönség ünneplése és dalolászása közepette.

Két újabb magyar cserét is hoztak az utolsó percek: az első gólt szerző Vécsei helyett Kalmár Zsolt, míg Bolla helyett Nego Loic érkezett a rendes játékidő végén. Kalmár egyből helyzetbe is került, ám a három a kettő ellen vezett támadás pontatlan passzal zárult; majd Nego is gólt szerezhetett volna, azonban az éles szögből a kapus mellett elpasszolt labdáját a védők kivágták a gólvonalról.

A török játékvezető úgy érezte, hogy nem szükséges eszetlenül sok percet hosszabbítania: ezzel a bolgárokat egy negyedik góltól megkímélte, a magyar közönséget pedig engedte ünnepelni. Utóbbi ezt kihasználva hosszú percekig nem is hagyta abba a válogatottat és a szövetségi kapitányt dicsérő rigmusok hangos skandálását – és természetesen a Himnusz éneklését. A fantasztikus győzelemmel tehát az első meccsén begyűjtötte a három pontot Marco Rossi együttese, és Szerbia montenegrói győzelme miatt egy mérkőzést játszva is a csoport második, továbbjutást érő helyén várhatja a következő fordulót.

Az Eb-selejtezők június 17-én folytatódnak, akkor a magyar válogatott Montenegróba látogat, míg Bulgária Litvánia vendége lesz.

Európa-bajnoki selejtezők, G csoport, 2. forduló:

Magyarország-Bulgária 3-0 (3-0)

gólszerzők: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám (40.)