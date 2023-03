Kercsó Árpádban hetvennégy évesen is izzik a tűz. A magyar és a székely jégkorong legendás alakja visszatért a szülőföldjére, egy éve ismét a gyergyói hoki felemelkedéséért dolgozik. A Gyergyói HK–FTC Erste-liga döntő hetedik mérkőzése előtt felelevenítette ifjúsága egyik kedves emlékét, s elmondta, mire számít a döntő péntek esti, hetedik találkozója előtt. Kercsó a Ferencvárosnál is dolgozott, gyerekkorában Fradi-drukker volt, így nem is olyan egyszerű a választás, hogy kinek drukkoljon.

Gyergyószentmiklós hokilázban ég, boldog ember, aki belépőhöz jutott a ma esti mérkőzésre.

A hazai csapat, a Gyergyói HK nem csupán a hazai pálya előnyét élvezi. Sokkal pihentebben készülhet a hetedik összecsapásra, hiszen miközben a fradisták csütörtökön tizenkét órán át buszoztak Gyergyószentmiklósra, a székely együttes Marosvásárhelyig repülővel utazhatott.

A sorsdöntő mérkőzés pénteken 17.15-kor kezdődik.

Borítókép: Kercsó Árpád hetvennégy évesen is a hoki megszállottja (Fotó: Mirkó István)