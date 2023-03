Az alapszakaszban kétszer találkozott egymással a két együttes. Mindkét összecsapást az újvárosiak nyerték, igaz, a fővárosban csak ötjátsz­más küzdelemben sikerült legyűrni az egyetemistákat. A Dunaújváros Sportcsarnokban azonban három sima játszmában született meg a hazai győzelem. A középszakaszban azonban meglehetősen gyengén teljesített Tomanóczy Tibor együttese. Egy bravúros szegedi győzelemmel indult ez az etap, de utána zsinórban négyszer is vereséget szenvedett a társaság. A záró körben sikerült újra nyerni, igaz, a Dági KSE elleni mérkőzésnek már volt különösebb tétje. A bajnoki küzdelem tulajdonképpen most vált éles üzemmódba, hiszen a most induló páros csatákban már nem lehet sokat hibázni. Csupán a párharc győztese folytathatja tovább a harcot a bajnoki érmekért. A DKSE szakmai vezetése bízik abban, hogy az együttes fiatal játékosai az eddigi találkozón szereztek már annyi rutint, ami elegendő a továbbjutás kiharcolásához.

A párharc további menetrendje: TFSE–Dunaújvárosi KSE (március 18., szombat 16 óra), Dunaújváros KSE–TFSE (március 22., szerda 19 óra). Amennyiben szükséges a folytatás: TFSE–Dunaújvárosi KSE (március 26., vasárnap 19 óra), Dunaújváros KSE– TFSE (március 30., csütörtök 20 óra). A negyeddöntő másik párosításában a Dági KSE és a Szolnok RK csapatai küzdenek egymással. A két továbbjutó játszik majd MEAFC-Miskolc és a Vidux-Szegedi RSE együtteseivel az NB I-es bajnoki döntőbe kerülésért.