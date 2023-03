Az első félidőben remekül játszott és tartotta magát a Kohász, azonban a másodikban jött egy váratlan leblokkolás, így a Mosonmagyaróvár átszaladt az újvárosi együttesen.

Rapatyi Tamás vezetőedző azt mondta, amit elképzeltek, azt a szünetig sikerült megvalósítani védekezésben és támadásban.

– A második félidőt nagyon szerencsétlenül kezdtük, sorra maradtak ki a helyzetek, ez mély nyomot hagyott a csapaton, amitől megzavarodtunk. A Mosonmagyaróváron látszott, hogy az Európa-liga tempójában kézilabdázik, a védekezésünk hatékonysága nagyon lecsökkent, már nem bírtuk úgy felvenni a harcot, mint korábban. Persze, azt is látni kell, súlykülönbségek vannak a lányok és a rivális tagjai között, nem tudtuk megtartani már őket, ebben teljesen felőrlődtünk. Sajnos hirtelen nem tudunk tíz kilót rárakni egy-egy játékosunkra – jegyezte meg a szakvezető.

Beszélt arról is, hogy a második játékrészben néha átgondolatlan lett a játékuk, de harcoltak, és amikor kicsit tudták rendezni a sorokat, sikerült be-betalálni. Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy nincsenek olyan cseréink, mint amivel a Mosonmagyaróvár rendelkezik. Mindezek ellenére szerette volna, ha kisebb lesz a különbség a két csapat között, mint a végül kialakult tíz gól.

Szezonbeli legjobb és leggólerősebb játékát mutatta be Poczetnyik Luca, nyolcszor talált be az ellenfél kapujába.

– Nagyon sajnálom, hogy ekkora lett a különbség, az első félidő nem ezt mutatta. Úgy kezdtünk, hogy igenis megnehezítjük az ellenfél dolgát, ez csak harminc percig működött. A szünet után nem sikerült a lerohanásaikat megállítani, nagyon sok könnyű gólt dobtak, amivel talán fejben is elvettek tőlünk. Ugyan sikerült betalálnunk, de sokkal többet kaptunk, sajnos így alakult ki ez a végeredmény – mondta a játékos.

A 17. forduló további eredményei: Ferencváros–Siófok 35–29, DVSC–Budaörs 34–23, Alba Fehérvár–MTK Budapest 26–24, Békéscsaba–NEKA 26–21, Győr–Vác 36–25.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy újabb játékos hosszabbított szerződést, a 2021-ben érkezett Borgyos Panna a következő szezonban is a ­DKKA színeiben kézilabdázik. Horváth Tibor, a klub ügyvezetője lapunknak elmondta, a 2022/23-as évadot még a Debrecennel kötött kölcsönszerződés értelmében tölti Dunaújvárosban, utána viszont szeretnék véglegesen leigazolni Borgyost.

