Október derekán az iváncsai labdarúgókról beszélt az ország, a település együttese a Magyar Kupa negyedik fordulójában, elképesztő meccsen verte 3-2-re a hazai szinten egyeduralkodó, valamint a nemzetközi porondon is remeklő Ferencvárost. Heteken át ez volt a hazai slágertéma, majd csendesebb időszak következett. A következő akadályt már nem tudták megugrani a piros-fehérek, idén februárban az NB II-es Budafok szintén izgalmas derbin nyert 2-1-re, ezzel az iváncsai kupacsoda véget ért. A bajnokságban azonban nem, az NB III Közép-csoportjában egy ponttal vezetik a tabellát, 55 pontot gyűjtve, a nagy rivális Hódmezővásárhely 54 egységet számlál, ám utóbbiak két mérkőzéssel többet játszottak. Ugyanebben a divízióban a Dunaújváros az 5. helyen várja a folytatást, 40 ponttal, számukra ezúttal nem opció a feljutás. Azonban Iváncsán ezzel számolnak, az elmúlt napokban végeztek a papírmunkákkal, amit el is küldtek a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes bizottságának.

Lassan két éve, a Fejér megyeiek magabiztosan nyerték ugyanezen csoport küzdelmeit, azonban licencet nem adtak be a másodosztályra. Így hiába nyerték a szezont meggyőző fölénnyel, az utolsó fordulóban, hazai pályán, karneváli hangulatban 3-0-ra verték a Kecskeméti TE gárdáját, bár gyengébb csapatuk volt, az alföldiek léptek az NB II-be, mert ők megfeleltek az MLSZ által szabott egyéb feltételeknek. A folytatást ismerjük, a Vasas mögött a lila-fehérek egy éve feljutottak a legmagasabb osztályba, ahol remekelnek, a tabella második helyet foglalják el. Sorra aratják a győzelmeket, komoly esélyük van a nemzetközi szereplésre.

Alighanem a két évvel ezelőtti történések - ők az NB III-ban ragadtak, a KTE pedig azóta rakétázik - inspirálják Baki Imrét, az iváncsai sportegyesületet immár 13 éve irányító elnököt, hogy idén megteremtse a második ligához, tehát a profi osztályhoz szükséges feltételeket.

- Többen úgy gondolják, a Fradi elleni győzelem, az elképesztő hangulat miatt döntöttem, úgy, illetve döntöttünk a kollégáimmal, hogy ezúttal beadjuk a licenckérelmet az NB II-re, a 2023-24-es szezon kapcsán. A Fradi legyőzését természetesen nem feledjük, erre mindig emlékezni fogunk, amíg csak élünk. Korábban is szerepeltünk jól a Magyar Kupában, arattunk nagy győzelmet, esélyesebbnek vélt együttesek ellen, de a 64-es táblánál soha nem jutottunk tovább, most léptünk először a 16 közé. Sőt, az NB II-ben akkoriban az alsó régióban helyezkedő, azóta középcsapatként szereplő Budafok ellen sem számítottunk esélytelennek, hazai pályán, február elején. Az ősszel a Ferencváros kiejtése elképesztő tett volt, azonban ezt külön tudom választani a bajnoki szereplésünktől. A kettő nem függ össze. A hazai egyeduralkodó legyőzése új impulzust adott, de a klub jövőjét nem befolyásolta – mondja Baki Imre.

Baki Imre, az egyesület elnöke

A beadványt időben megszövegezték, logikus érvekkel alátámasztották, várnak az illetékes bizottság döntésére, valamint annyit tehetnek, hogy a bajnokságban továbbra is győzelmeket aratnak, megnyerik a csoport küzdelmeit.

- Két éve a bajnok automatikusan feljutott, ezúttal nem ennyire egyszerű a helyzet, osztályozót kell vívni az NB II alsó régiójában végzővel, ahol nyilván nem az egy osztállyal lejjebb szereplő, harmadosztályú gárda számít majd esélyesnek. Ezzel együtt is mindent megteszünk majd, ha eljutunk az osztályozóig. Jól állunk e tekintetben, a különbség ugyan csak egy pont a Hódmezővásárhellyel szemben, de mi két meccsel kevesebbet játszottunk, tehát meggyőző az előnyünk. A második és az ötödik fordulóban elmaradt a szezon előtt anyagi problémák miatt visszalépő Makó és Balassagyarmat elleni mérkőzésünk, ez a két derbi nem került megrendezésre. A játékunk egyre jobb, a tavaszi szezon kezdetén kicsit dadogott a gépezet, azóta egyre magabiztosabbak vagyunk, ami optimizmussal tölt el. A hétvégén a Cegléddel találkozunk hazai pályán, mi vagyunk az esélyesek. Amúgy a licenc kapcsán a beadványunk még csak kezdeti stádiumot jelent, ha a zöld gyepen ki is harcoljuk az NB II-es tagságot, az MLSZ-nek el kell fogadnia a kérelmünket, aztán újabb lépcsőfokokat kell megmásznunk, a pályánkat alkalmassá tenni az NB II-es bajnokik megrendezésére. Két éve nem vállaltuk a második ligát, ami akkor logikus döntésnek tűnt, utólag már másként határoznék. Ugyanis inkább hátrányokkal járt, mint előnyökkel. Akkor nem számoltam azzal, ami rövidesen bekövetkezett: nem léptünk feljebb, ennek következményeként folyamatosan vesztettük el az értékeinket. A sikeres edzőpárosunk, a csapatot mindig az élmezőnybe vezető Domján Attila-Bozai Attila kettős Siófokra szerződött, a játékosok közül is sokan távoztak. Nagyon rosszul kezdtük az új idényt, komoly válságba kerültünk, szeptemberben kiesőhelyen álltunk, aztán edzőt cseréltünk, a kereten is változtattunk, gyakorlatilag újra kellett építenünk mindent. Végül a 7. helyen zártuk a tavalyi szezont, amivel az előzmények ismeretében elégedettek lehettünk. Tanulságos volt, a saját osztályunkhoz viszonyítva kimondottan sikeres csapat voltunk, a futballistáink kelendőek lettek magasabb szinten, érthetően távoztak, a nagyobb kihívás és a komolyabb jövedelmek miatt. Anno a KTE más lehetőségekkel rendelkezett, valamint rendelkezik most is, megyeszékhely, megyei jogú város, komoly a lélekszem, jelentősek a szponzorok, a világhírű, német székhelyű autógyár is támogatja őket. Velük mi nem versenyezhetünk. De az NB II-t megpróbáljuk, ha minden jól alakul. Bár ismétlem, ebben a tekintetben gyerekcipőben járunk. Ha fel is jutunk, kérdés, játszhatunk-e a saját otthonunkban. Korábban a pálya fűtését meg kellett oldani az NB II-es szerepléshez, a jelenlegi energiaárak miatt ezt most kivették a kötelezően megvalósítandó feladatok közül. A főépület, az öltözők, az egyéb, kiszolgáló létesítmények alkalmasak a második vonalra, ami hiányzik, a 100 drukker fogadására alkalmas, fedett lelátó, de ezt megoldjuk, ha úgy alakul. Ez nem kivitelezhetetlen a nyári szünetben. A világítás korszerűsítését biztosan nem tudjuk megvalósítani a következő szezon kezdetére, ez ügyben kaphatunk egy év halasztást, ezt biztosan engedélyezik nekünk is, ahogy tették más feljutók esetében is. Az összes többi dologgal rendelkezünk, illetve rendelkezni fogunk.

Iváncsa 20221019 Labdarúgás MK mérkõzés Iváncsa - FTC Fotó: Nemzeti Sport - Árvai Károly A képen: szurkolók

Fotós: Árvai Károly

Az elnök azt mondja, a létesítményre váró átalakítások mellett a klubmodellben is változások szükségeltetnek.

- Az NB III-ban sportegyesületként működünk, eggyel feljebb gazdasági társaságként kell üzemelnünk. Ami azt jelenti, bővül létszám, több alkalmazottal, sportvezetőkkel, titkársággal, kommunikációs részleggel, tehát más szervezeti felépítés kell, itt sokkal nagyobb az ugrás, mint volt anno a megyei első osztály és a NB III között. A labdarúgókkal profi szerződéseket kellene kötnünk, tehát más összegek mozognak majd, ugyanakkor a lehetőségeink vélhetően nem nőnek. Mégsem lehetetlen a kihívás, ugyanis az MLSZ normatív támogatása a harmadik vonalban csapatonként 30 millió Ft, az NB II-ben pedig közel az ötszöröse, tehát jó gazdálkodással versenyképesek maradhatunk egy ligával feljebb is.

A pálya befogadóképessége ezres nagyságrendű, a Fradi elleni kupameccsen ennyien töltötték meg a létesítményt. A hazai, NB III-as bajnokikat általában 250-en tekintik meg, a klub első embere szerint egy osztállyal feljebb sem kalkulálnak sokkal többel.

- Jó idő esetén háromszázan buzdítják az együttest, szerintem nem sokkal lennénk többen egy divízióval feljebb sem, a nagyobb rangadókon esetleg ötszázan. A falunk, Iváncsa 2800-as lélekszámú, óriási dolog lenne, ha felkerülnénk a magyar profi futball térképére. Most hasonló érzéseim vannak, mint akkor, amikor ötször megnyertük a megyei első osztályú bajnokság küzdelmeit. A negyedik után fogalmazódott meg bennem, osztályt kellene váltanunk, amit aztán meg is léptünk. Akkoriban fél évtizeden át azért nem vállaltuk az NB III-at, mert az infrastruktúra végképp nem volt erre alkalmas, az utánpótlásunk sem, nem volt elég gyerek. A felnőtt gárdánk rendben volt, de a korosztályos csapatok tekintetében nem tudtunk megfelelni az elvárásoknak. Azóta ebben is nagyot fejlődtünk, az NB II és NB III-ban hasonlóak a követelmények az utánpótlás együttesek tekintetében.