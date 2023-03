A megmérettetésen 53 szakosztály 154 birkózópalántája szerepelt, a korosztály szabadfogású országos bajnokságára a január végi és február eleji kecskeméti, abonyi és kaposvári területi bajnokságokról lehetett indulási jogot szerezni.

Birkózóink népes csapattal vettek részt az eseményen annak ellenére, hogy betegség miatt többen kénytelenek voltak kihagyni az ob-t, azonban a rajthoz állóknak főleg a kisebb súlycsoportokban, még így is húsz főt meghaladó mezőnyben kellett helyt állniuk.

Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint minden versenyzőjük kitett magáért. Általában csak apró hibák miatt nem sikerült a győzelem, de a 10–11 évesek birkózásában ez még teljesen elfogadható.

Az ezüstérmet szerzett Kovács Kornél mellett Piros Tibor edző

Ám Fekete Csanád (Gurics GYBDSE) 58 kilogrammban nem hibázott, szenzációsan teljesített. A selejtezőben két olyan vetélytársát is felülmúlta, akik a területi fordulóban még előtte végeztek. Az elődöntőben orosházi, majd az aranycsatában kaposvári ellenfele sem tudta megállítani, így aranyéremmel térhetett haza.

– Rajta kívül még két döntőben voltunk érdekeltek. 29 kg-ban Kovács Kornél (­Enying VSE) az első négy ellenfelét ponterős birkózással maga mögé utasította. Sajnos a döntőben az egri ellenfél még túl nagy falatnak bizonyult. Kopasz Sámuel (DKSE) az 54 kilogrammosok mezőnyében először jutott be az országos döntőbe. Ez viszont a teljesítményén egyáltalán nem látszott. Az első három mérkőzését úgy nyerte meg, hogy többször is hátrányból kellett fordítania. A döntőben azonban nem sikerült győzedelmeskedni vasasos ellenfelével szemben, de így is mindkét ezüstérem nagyon szép eredmény – ismertette a szakvezető.

A dobogós eredményeken kívül még két pontszerző helyet sikerült szereznie a küldöttségnek. Pintér Olivér (26 kg) és Szloboda Lóránt (58 kg) az ötödik helyen zárták a napot. Most még Twardon Áron (26 kg), Boromisza Norbert, Kovácsik Nimród, Szabó Bence (32 kg), Réger Hannibál (35 kg), Czeiner Péter (46 kg), valamint Mazzag Olivér (54 kg) számára nem úgy sikerült a verseny, mint tervezték, azonban Tombor István biztos benne, hogy a következő megmérettetésen mindent beleadva számot adnak fejlődésükről.