A Worm Angels a túlélésért, azaz a bajnoki finálé szerdai folytatásáért korcsolyázott jégre a szombaton késő este a Kisstadionban, a házigazda MAC Ikonok pedig abban reménykedett, hogy aranyéremmel zárja le a párharcot.

MAC Ikonok – Worm Angels 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

Worm: Gyenes – Bontovics, Lencsés, Németh P. 1, Borbás, Rafaj – Hegyi (1), Hüffner, Hamvai (1), Gebei 1 (1), Szepessy M 1. – Jobb (1), Krukk, Kiss Á., Papp Cs., Szepessy B. – Bába. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Az Ikonok gólszerzői: Németh Á. 2, Tornyai 1, Kőrösi 1, Schmál 1.

A vendégeknél a második mérkőzéshez hasonlóan ismét Gyenes Dávid kapott lehetőséget a kapuban, ezúttal azonban nem volt ott a keretben Minárik Dávid. A finálé korábbi találkozóin tapasztalt forgatókönyvhöz hasonlóan tempósan kezdett a MAC, az 5. percben Kőrösi révén a vezetést is megszerezték. A Kukacosok válasza a 15. percben érkezett, Németh Péter vette be Gadácsi ketrecét. A vége előtt bő két perccel Németh Árpád gondoskodott róla, hogy az Ikonok vonulhassanak minimális előnnyel pihenőre. A középső húsz perc sem a Worm tervei szerint alakult. Tornyai és Schmál találatával már háromgólosra hízott a hazaiak előnye. Némi reményt adott, hogy a 33. percben Szepessy Máté faragott egyet a tetemes hátrányból (4–2). A záró harmad 6. percében Németh Árpád duplázott (5–2) és ezzel ismét nagyon nehéz helyzetbe kerültek a dunaújvárosiak. A Worm a folytatásban is próbálkozott becsülettel. Németh Árpád kisbüntetését Gebei torolta meg góllal az 50. percben (5–3), így tíz percük maradt a vendégeknek, hogy hosszabbításra mentsék a mérkőzést. A vége előtt 58 másodperccel Gyenes lekorcsolyázott, ám több gól már nem esett, így a MAC Ikonok csapata lett a 2022/2023-as szezonban első ízben kiírt Andersen Liga győztese. Bár a Worm Angels összesítésben 3–0-ra elveszítette a finálét, a csapat egész évben mutatott teljesítménye kalapemelést érdemel, hiszen a rájátszásnak az 5. pozícióból vágtak neki, a playoff-ban pedig izgalmas csaták során búcsúztatták a Szeged és a Győr együttesét is.