ordanov Zoltán utánpótlás szakmai igazgatótól megtudtuk, hogy a női csapat számára elsősorban tapasztalatszerzés a cél, hiszen az együttesből mindössze Knight Anna rendelkezik nemzetközi rutinnal, aki tavaly indult a müncheni junior Európa-bajnokságon. A szakmai igazgató szerint a Knight Anna, Kutasi Hanna, Mayer Eszter alkotta együttes legjobb szere a gerenda és a talaj.

A junior-vb-n csapatban, egyéni összetettben és szerenként is hirdetnek eredményt. Knighték március 30-án, a selejtezőben az 1. csoportban lépnek a szerekhez, méghozzá az amerikaiakkal párban, és gerendán kezdenek. Többek között ebben a fordulóban mutatkozik be a brazil, a dán és a francia együttes is, minden szeren mind a három tornász bemutathatja gyakorlatát, és a csapat esetében mindig a legjobb kettőt veszik figyelembe. A selejtezőnap végén hirdetik ki a csapateredményt, illetve ez a nap kvalifikál a március 31-én rendezendő egyéni összetett döntőre és az április 1-2-án sorra kerülő szerenkénti finálékra is. Az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 versenyző kerülhet be, de országonként csak két fő, a szerenkénti döntőkben a legjobb 8 sportoló szerepel, nemzetenként szintén csak két versenyző.

Jordanov Zoltán, az utánpótlás szakmai igazgatója: A csapat nagyobb része számára ez a verseny leginkább tapasztalatszerzés, hiszen csak Knight Annának van nemzetközi rutinja, aki a tavalyi junior Európa-bajnokságon tartalék volt a szerenkénti fináléban gerendán. Most is tőle várjuk a legjobb teljesítményt, nem elképzelhetetlen egy összetett finálé a részéről. Csapateredményben nem gondolkodunk, mivel rendkívül képlékeny a mezőny, lehetnek nagy meglepetések, és ebben a korosztályban nincs is olyan verseny, hogy minden nemzet ott legyen, így nem is nagyon ismerjük a mezőnyt. Úgy gondolom, csapatunk gerendán és talajon a legjobb, és Knight Annának is a gerenda a legjobb szere.