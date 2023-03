„Madarász Milánnal már 2021-ben eldöntöttük, valamilyen szervezett formában, bajnoki megmérettetések keretében is hódolni kíván szeretett sportjának, a hokinak. Debütálásként először egy 3x3-as csapatban gondolkodtunk, hiszen annak szervezése, menedzselése jóval egyszerűbb lett volna. Kiderült, mivel Dunaújvárosban szabványméretű pálya van, így itt 3x3-as gárda nem indítható bajnoki pontvadászatban. Mivel a nevezéshez szükséges egyesületi háttér, így megkerestük Kováts Andrást, az Angels elnökét, aki befogadott minket. A 2022/2023-as idényre pedig minden feltétel összeállt, hogy induljunk az ob IV/C kiírásban” – adott tömör összefoglalót az indulásról Dolmán Gábor, az R’Angels-KCR mindenes főnöke, vagy hogy az észak-amerikai profi ligákban használatos munkaköri besorolással éljünk: általános igazgatója (GM – general manager).

Kováts András, az Angels NJSE elnöke

Fotós: LI

Mielőtt továbbhaladnánk, itt érdemes szót ejtenünk a névadásról is. Az R’Angels egyben egy szójátékkal utal a Rangers-re, valamint az anyaegyesülere is. A KCR mozaik pedig Dolmán Gábor helyi jégkorongéletre fókuszáló szak­blogját – Kohász Címert Rája – rejti. Már a névadó előtt azonban megvolt a kollektíva figyelemfelkeltő logója.

– A bajnokság indulása előtt egy próbának fogtuk fel ezt a szezont, kíváncsian vártuk, mire leszünk majd képesek. Aztán a csoportmeccsek, majd a középszakasz után már láttuk, itt lehet keresni valónk – teszi hozzá Madarász Milán, a gárda egyik alapítója, aki a toborzásban, valamint a keret kialakításában is nagy szerepet vállalt. A fő bázist pedig a lelátó jelentette, azaz az Acélbikák törzs­szurkolói közül érkeztek sokan az R’Angels kötelékébe. Illetve az egykori Hokillák soraiból is jöttek még játékosok.

Az ob IV/C egy klasszikus amatőr liga, tehát a szabályok szerint itt semmilyen igazolt hokis sportmúlt nem megengedett. Együttesenként két rovott múltú, azaz különengedélyes játékos pályára lépésére van lehetőség, ám itt is szigorú megkötések vannak.

A pontvadászatot a ­Lizards ellen egy hazai vereséggel nyitották. Kováts András biztatására ezúton érkezett az új vezetőedző: Szepessy Gergő. A trénerként e feladattal debütáló egykori profi hokis vezetésével az alapszakaszban már nem hibázott többször az R’Angels. – Őszinte leszek, amikor András megkeresett, el nem tudtam képzelni, mibe is vágom a fejszémet. A legnagyobb kihívást az edzésmunka összeállítása során az adta és adja, hogy mindenki megfelelő és egyben fejlődést jelentő feladatot kapjon. Mivel lelkes amatőrökről beszélünk, a játéktudás és az alapvető képességek terén is jelentős a különbség a játékosok között. Ez természetesen a pályán is megmutatkozik. Egyszerre kell eredményesnek lennünk, és arra is ügyelnünk, lehetőleg mindenki megkapja a lehetőséget, a csapatkohézió megmaradjon. A srácok sokat dolgoztak ezért a sikerért, büszke vagyok rájuk. Kiemelném, hogy az edzésmunkájuk (is) kiváló, 20–25-en rendre ott voltak az edzéseken, és mindent beleadtak. Le a kalappal előttük – értékelt Szepessy Gergő.

Az ismert alaprecept szerint végy egy jó kapust. Az R’Angels vezetősége biztosra ment, két rutinos hölgy – Müller Márta és Fejér Izabella őrizte az újvárosiak hálóját a szezon során.

Madarász Milán a csapattársak nevében köszöntötte Dolmán Gábort

Fotós: LI

– Egy fokkal jobban szerettem a fiúkkal edzeni, játszani, mert náluk jóval feszítettebb a tempó. Pontosabb, erősebb lövéseket kaptam, ezekre könnyebb rákoncentrálni, mint a lassú, pattogós lövésre. Öröm volt velük lenni, látni, milyen lelkesen készültek az egyes találkozókra – mondta el Fejér Izabella.

A bajnokság MVP-jét, azaz legértékesebb játékosát is az R’Angels adta. Horváth Máté Sebestyén gólgyáros egész idényben nyújtott teljesítményét remekül foglalta össze a HBK Flashes II ellen mutatott produkciója. A hosszabbításban (5–4) eldőlt fináléban Máté négy gólt szerzett.

– Örülök, hogy az egész szezonban jól ment a játék. Ebben a mezőnyben viszonylag gyors játékosnak számítok, ezt próbálom kamatoztatni a jégen is. Rendre sok segítséget kapok a csapattársaimtól is. Jó volt ­látni, ahogy meccs­ről meccsre fejlődött a játékunk és egyre tudatosabbak vagyunk a jégen – fogalmazott a gólkirály, aki bár fiatalon 8 éves koráig jégkorongozott, nagypályán most játszott először. Az R’Angels-KCR közössége már a jövőt tervezi. Várhatóan a következő idényben is az ob IV/C bajnokságban indulnak majd, ám továbbra is várják a csatlakozni vágyók jelentkezését.