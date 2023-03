December vége óta hét vereséget könyvelhetett el a csapat, Rapatyi Tamás vezetőedzőnél arról érdeklődtünk, a kéthetes szünetben fizikális vagy inkább mentális téren próbálta meg rendberakni a csapatot.

– Fizikálisan nem volt baj, mentális problémáink vannak. Utóbbiból nagyon nem is sikerült kijönni, mert az elmúlt két hétben sem tudtunk teljes csapattal edzeni, mert mindig voltak betegek. Mivel kevesen vagyunk, nyilván ez nagy érvágás, és fejben megterheli a társaságot, az utolsó meccsen az MTK ellen is csak tizenhárman voltunk. Ennek ellenére azon a bajnokin sikerült rendezni a sorokat, és újra önmagunkra találtunk a vereség ellenére. Ám ez a vesszőfutás nem ért véget, Oguntoye egész héten beteg volt, most sincs rendben, és mindig jött egy újabb ember. Az a legnagyobb gond, ami mentálisan terheli a csapatot, hogy egy-egy posztunk valamikor teljesen üres lesz, és kérdés, ki tud ott játszani, kivel tudjuk betölteni a helyet – mondta.

Rapatyi Tamás megjegyezte, az is közrejátszott ebben a problémában és hullámvölgyben, hogy a fiatal játékosokat nagyon megzavarta a szokottnál korábban kezdődő átigazolási hercehurca. Amikor ezt sikerült rendbe tenni, jött Borgyos súlyos sérülése, aztán a betegségek.

Egy ifistától nem várható el, hogy meccset nyerjen

– Borgyos helyére jobbátlövőbe a fiatal Lakatos került, ami nem az ő posztja, és az MTK ellen teljesen egyedül maradt, mert Molnár is beteg volt. Ez mentálisan megterheli a játékosokat, mert egy csapatból ha valaki kiesik, az nagyon meglátszik. Persze, fizikálisan hiába vagyunk rendben, de ott is elfogyunk, ha ilyen kevesen vagyunk, hiszen nem tudjuk beosztani az emberek erejét. Vagy a fiatalok lehet, bírnák végig, azonban ők fejben fáradnak el, ami által rossz döntéseket fognak hozni. Amennyiben odakerül egy tizenhét éves ifi korú lány, tőle nem lehet elvárni, hogy csodát tegyen, ráadásul a csapat egy része szintén rutintalan, nálunk kapták meg a lehetőséget, hogy nem csak epizódszereplők. A Mosonmagyaróvárnak például van nyolc belső embere, ami ott három sor, nekünk meg kettő sincs. Szóval, ez a problémánk, ami terheli a csapatot, és nekünk is fejtörést okoz, leginkább az, nehogy valaki még megsérüljön, ezért a terhelésekre is figyelni kell – tette hozzá kiemelve, a hullámvölgy a Kisvárda-meccsel kezdődött és a Fehérvár ellen csúcsosodott ki a katasztrofális támadójátékban. Legutóbb az MTK ellen ez már sokkal jobb volt, esély volt a pontszerzésre is, de a végjátékra több játékos elfáradt a rövid pad miatt. Ezért nem is tud haragudni a csapatra, mert mindenki mindent megtett a siker érdekében.

A bajnokság állása

1. Győr 18 17 0 1 582-408 34 2. Ferencváros 16 14 2 0 529-379 30 3. Debrecen 16 10 2 4 467-414 22 4. Vác 15 9 2 4 412-382 20 5. M.magyaróvár 15 8 2 5 448-405 18 6. MTK 16 6 2 8 453-451 14 7. Alba Fehérvár 15 6 2 7 375-416 14 8. Siófok 14 6 1 7 369-375 13 9. Kisvárda 16 6 0 10 366-407 12 10. Budaörs 16 5 2 9 387-449 12 11. DKKA 16 5 2 9 408-471 12 12. Békéscsaba 16 5 0 11 399-462 10 13. Érd 16 3 0 13 391-492 6 14. NEKA 15 1 1 13 348-419 3

Szombaton is hittel játszani A remek formában lévő Mosonmagyaróvár – utolsó két meccsén döntetlent játszott a Fradival, a Debrecennel – ellen teljes csapattal is nehéz feladat lenne a győzelem, azonban ebben a helyzetben hatványozottan igaz. – Arra számítok, pont olyan hittel és fegyelmezetten kézilabdázunk ellenünk, amit az MTK ellen építettünk fel, hogy onnan folytatjuk. S mint minden hazai találkozón, győzni szeretnénk, amiért mindent meg fogunk tenni. A tabellát nem nézem, csak saját magunkkal vagyok elfoglalva, az biztos, nem vagyunk könnyű helyzetben. Ki kell mondani, az Óvár is jobb nálunk, de voltak már csodák, meg lesznek is. Sokszor elmondtam, hogy ebben a szezonban bárki legyőzhet bárkit, például a Békéscsaba is felülmúlta az Óvárt. Amikor egészséges mindenki és rendben vagyunk, akkor az ősszel mutatott játékra vagyunk képesek, de jelenleg pengeélen állunk. Most jött elő az, ami az ősszel elkerülte a klubot, remélem, ezen már minél előbb túl leszünk. Jelen állás szerint nem is biztos, hogy tizenhat embert be tudunk írni a jegyzőkönyvbe szombaton, vagy csak ifistákkal feltöltve.