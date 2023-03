Tájékoztatásuk szerint visszatér az együtteshez a korábban már három szezont itt játszó irányó, Bouti Fruzsina, aki Kisvárdáról igazol ismét Dunaújvárosba. Bouti a 2017/18-as szezonban érkezett Mosonmagyaróvárról, és három idényt követően, 2020 nyarán távozott.

Az irányító Szentgotthárdon ismerkedett meg a játék alapjaival, aztán Győrbe került, hét évet a kisalföldieknél és Mosonmagyaróváron töltött, utóbbi csapatban mutatkozott be az NB I-ben. Ami a legutóbbi kisvárdai időszakát illeti, első idényében harminc, a másodikban hetven gólt szerzett az 1996-ban született Bouti, jelenleg pedig harminc találatnál jár.

Ami az eddigi bejelentéseket illeti: Szalai Babett, Nick Viktória, Arany Rebeka, Matucza Gabriella, továbbá legutóbb Borgyos Panna is szerződést hosszabbítottak, így ők továbbra is a keret tagjai maradnak. A Debrecenbe távozó horvát kapus, Gabrijela Bartulovic helyére visszatér a Nemzeti Kézilabda Aladámiánál kölcsönben szereplő Wéninger Alexa, ezen kívül két utánpótláskorú játékos, Agócs Alexandra, és Gajdos Petra is profi szerződést kapott a klubvezetéstől.