A bajnokságban jelenleg harmadik, nemzetközi kupaszereplő Debrecen NB I-es női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a következő szezontól a DKKA horvát válogatott kapusa, Gabrijela Bartulovic – számolt be minderről a Kohász közösségi oldala csütörtökön, ahol azt is írták, a hálóőr kontraktusa a nyáron jár le.

A bajnokság egyik élcsapatával 2025-ig írt alá

Lapunknak Horváth Tibor ügyvezető a hírrel kapcsolatban elmondta, természetesen dolgoznak a kapus pótlásán, és hamarosan be is jelentik, hogy ki érkezik a helyére. Egyébként a DVSC éppen tegnap jelentette be, hogy távozik tőlük a német portás, Ann Cathrin Giegerich, így Bartulovic az ő helyét veszi át. Az átigazolásról aztán később a Debrecen honlapja is beszámolt, közzétéve, 2025-ig írt alá hozzájuk a DKKA játékosa.

A 28 esztendős Bartulovic a horvát RK Sesvete csapatában kezdett el kézilabdázni, innen került 2018-ban az MKS Perla Lublinhoz, ahol a lengyel klub játékosaként szerepelt a Bajnokok Ligájában, valamint az EHF Kupa csoportkörében is. A 2020/21-es szezonban ismét hazájában, az RK Varazdin együttesében védett, 2021 nyara óta pedig a Dunaújvárosi KKA klubjának a tagja.