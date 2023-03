A Ferencváros a szombati visszavágón 9–7-re kikapott a vendég olasz Plebiscito Padovától, de egy gólt megőrzött az első mérkőzésen kiharcolt előnyéből, ezzel bejutott a döntőbe a női vízilabda Eurokupában. Ott pedig az Újpest lesz az ellenfele Gurisatti Grétáéknak, miután az UVSE nyerte a másik „magyaros” elődöntőt.

– Vannak olyan meccsek, amikor eljön az a momentum, amikor már nincs taktika, csak a győzni akarás, amikor a szív viszi előre a játékosokat, a csapatot! – fújtatott nagyot Gerendás György, a Fradi trénere, akit természetesen a büszkeség érzése hatott át, hiszen csapata óriási küzdelemben továbbjutott – számolt be róla a Magyar Vízilabda Szövetség honlapja.

Tudósításukban leírják, a hazai találkozó nem indult jól, hiszen a Dunaújváros korábbi játékosával és neveltjével, Vályi Vandával felálló olasz csapat 3–1-gyel nyitott, erre azonban a Fradinak 3–1-es válasza volt. Térfélcserét követően Gurisatti gólja 5–4-es előnyt jelentett, amikor jött egy drámai szakasz: a Padova két percen belül lőtt három gólt, majd gyorsan Dario is betalált, így ledolgozta hátrányát az ellenfél. Gurisatti szépített, de még a záró etap előtt a szintén remeklő Barzon is megszerezte harmadik találatát, így 9–6-os vendég vezetésről indult a negyedik negyed. Amelyet őrült védekezéssel gól nélkül hozott le a csapat. Így elegendő volt egyetlen pontos lövés egy perccel a vége előtt Mátétól, kezdődhetett az ünneplés.

Másodikként az UVSE jutott be a döntőbe azzal, hogy az első mérkőzésen elért döntetlen után a visszavágón hazai medencében négy góllal legyőzte az Egert.