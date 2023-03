A találkozó abból a szempontból is érdekes lesz, hogy a Kohász a napokban jelentette be, két játékost is igazol Érdről Paróczy Sára és a Csáki Zsófi személyében. Utóbbi az őszi találkozón tizenkét gólt rámolt be az újvárosi kapuba, reméljük, legjobb formájukat nem leendő klubjuk ellen hozzák majd.

– A Budaörs ellen az volt a cél, kikerüljünk abból a mély gödörből, amibe kerültünk, s megtaláljuk azt a játékot, magabiztosságot, hitet, ami ősszel jellemezte a csapatot, s a második félidőben már újra azokat az erényeinket tudtuk csillogtatni, amit ősszel is, így sikerült pontot szereznünk. Az Érd elleni találkozó is nagyon fontos számunkra, s bár továbbra is akadnak sérültjeink, betegeink, feltérképeztük ellenfelünket, s itthon is szeretnénk olyan játékot nyújtani, amivel eredményesek lehetünk, és ki tudjuk szolgálni közönségünket. Nagy szükségünk van a biztatásukra is, hogy erőt adjanak, és együtt sikerüljön itthon tartani a pontokat – idézte Rapatyi Tamás vezetőedzőt a klub honlapja.

A mérkőzésen gyűjtést is szerveznek a Jószolgálati Otthon javára, kérik, akinek lehetősége van, hozzon magával valamilyen művészi, illetve alkotói segédeszközt, például modellezőpasztát, öntőformákat, ceruzákat, ecseteket, festő­szettet, ragasztót, dekorációs anyagokat. A felajánlásokat a csarnokban lévő adományponton lehet majd leadni.

A fordulóból már lejátszották a Ferencváros–NEKA-találkozót, 40–20. A további párosítás: Mosonmagyaróvár–MTK, Alba Fehérvár–Budaörs, Békéscsaba–Győr, Kisvárda–Vác, a Debrecen–Siófok-találkozót utóbbi Európa-liga-negyeddöntője miatt elhalasztották.

A bajnokság állása