A finálés álmoknak búcsút mondó két csalódott gárda bronzcsatáját szombaton este rendezték a győri Nemak jégcsarnokban. Az alapszakaszgyőztes győriek a középső harmadban mutatott gólgazdag teljesítményüknek köszönhetően végül éremnek örülhettek, a DAB fiataljai a negyedik helyen fejezték be az első Andersen Liga-szezont.

UNI Győr ETO HC–DAB-ASP 8–4 (2–2, 4–0, 2–2)

DAB: Valenta – Gebei B., Jadlószki (1), Ráduly (2), Azari 2, Strenk (2) – Marosi, Piszmann M., Szabó Cs. 1, Piszmann S., Tamás – Sinodkin, Szénási, Bogachev, Nemtsev – Kis 1 (1). Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

Az első húsz percben a házigazdák kétszer is vezetést szereztek Majoross és Horváth révén, ám előbb Azari Zsolt, majd Kis Bence egyenlített (2–2). A szünet után gólok tekintetében kinyílt az olló a két gárda között. A győriek négyszer is betaláltak Valenta kapujába, a 4–0-ás zöld-fehér rohamra pedig nem volt válasza a Dunaújvárosnak. A záró húsz percben megpróbált visszakapaszkodni a DAB-ASP, Azari második találatával, valamint Szabó Csaba góljával (6–4) csökkent a tetemes hátrány, ám a hajrában a hazaiak akarata érvényesült, és végül megérdemelten, 8–4-re megnyerték a találkozót és ezzel a bronzérmet is az Andersen Ligában.

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A bajnoki finálé előtt mindkét fél kiegyenlített párharcra készült. Igazuk lett, az első felvonás túlórában dőlt el a Kisstadionban. Előnyben az Ikonok.

MAC Ikonok–Worm Angels h.u 5–4 (1–1, 2–3, 1–0, 1–0)

Worm Angels: Pinczés – Bontovics, Hegyi, Borbás, Németh P. 1, Szepessy M. – Hüffner 1, Komáromi 1, Gebei (1), Hamvai (2), Minárik 1 – Bogó, Krukk, Kiss Á, Papp, Szepessy B. – Tarcsi, Bába, Horváth G. (1). Vezetőedző: Láng Zoltán.

Szerdán este Szekszárdon javíthat a Worm Angels

Az újvárosiaknál visszatért az első sorba Borbás Gergely, és hosszú kihagyás után ismét szerelést húzott a Worm korábbi pontgyárosa, Minárik is.

A házigazdák részéről Kedves szerezte a döntő első gólját, aztán Komáromi a 15. percben egyenlített. A középső játékrészben Minárik, Németh Péter és Hüffner találatainak köszönhetően kétgólos előnyt szorgoskodtak össze a vendégek, ám Bata és Szlépka gondoskodott róla, hogy maradjon izgalom a folytatásra is. ­Schmál a 48. percben 4–4-re módosította a mérkőzés állását, s mivel hatvan játékperc után nem született döntés, így jöhetett a túlóra, amely az Ikonok örömére mindössze 24 másodpercig tartott. Ekkor Németh Árpád góljával a MAC behúzta a döntő első meccsét. A folytatás szerdán este Szekszárdon, ahol a Wormnak ott lesz a hazai pályája.