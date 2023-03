„A túlélésért játszunk majd megint” – ezt még tavaly novemberben podcastünkben mondta Trenka János, a DKSE vezetőedzője arra a kérdésre, miként tudják majd kigazdálkodni a megemelkedett rezsiköltségeket. Azóta kijelenthető, hogy ez nem minden egyesületnek ment zökkenőmentesen, hiszen a Postás SE a tönk szélére került.

Ezzel kapcsolatban kérdeztük Mátyás Gábort, a DKSE első emberét. – A Postás SE-ről csak annyit, hogy nagyon szomorú eset, hiszen az élvonalban szerepelt, az egyik legerősebb egyesület volt. Sok esetben egy adott sportág nemzetközi versenyképességét az határozza meg, hogy milyen klubok versenyeznek egymással országon belül. Azt gondolom, ez mindenképpen veszteség. Nálunk, a DKSE-nél az a helyzet, hogy mivel a harmadik kalapba került a torna (a sportágakat a közelmúlt eredményessége és kilátásai alapján öt kategóriába sorolták, s ennek megfelelően jogosultak támogatásra – a szerk.), ez azt jelenti, hogy kevesebb támogatásban részesül majd a hazai szövetség. Azt még nem lehet tudni, számszakilag ez mit jelent. Az nyilvánvaló, hogy női tornában a DKSE az országos elitben van, mi több, az élen. Kiváló versenyzőink vannak, nagyszerű szakmai munka folyik nálunk – mondta az ügyvezető elnök, akit a létesítményhelyzetről is kérdeztünk, hiszen a torna igencsak specifikus sportág ebből a szempontból is. Megfelelő csarnok nélkül ugyanis kivitelezhetetlen az érdemi munka a sportolókkal. Szerencsére ezzel kapcsolatban is biztató a DKSE helyzete.

– A tornasportághoz komoly felszereltségű csarnokra van szükség. Nálunk ez rendelkezésre áll, annak következtében, hogy elég komoly támogatások érkeztek, aminek köszönhetően fel tudtuk újítani a létesítményt. Természetesen vannak még megvalósításra váró feladatok. A jelenlegi helyzet szerint nyáron napelemet tudunk felszerelni a létesítmény tetejére, a pályázatunkat ugyanis befogadták, most pedig az adminisztráció zajlik. Fontos megjegyezni, hogy a csarnok nem saját tulajdonunk, hanem a város önkormányzatától béreljük. Azt mondhatom, hogy ha minden így marad, akkor fogjuk tudni tartani ezt a színvonalat, ami az eredményességet illeti.

A Postás SE sportolóinak jelentős része a klub helyzete miatt eligazolt más egyesületekbe. Mátyás Gábor az ezzel kapcsolatos kérdéseket is megválaszolta.

– Nem titok, hogy ez nemcsak nálunk, hanem országos szinten is évtizedek óta működő dolog. Azok az egyesületek, amelyek komoly tömegbázissal sportolókat nevelnek, sok esetben a legjobbjaikat a tehetősebb klubok elcsábítják. Úgy látom azonban, hogy az elnökség maximálisan tartja magát ahhoz az irányhoz, hogy mi, a DKSE egy utánpótlás-nevelő klub vagyunk. Tehát legyen széles a piramis alja, szak­áganként rengeteg fiatallal, és belőlük faragjunk élsportolókat. Aki viszont ezt a szintet eléri, őket szeretnénk megtartani. Ez a cél a jövőben is – zárta mondandóját Mátyás Gábor.