Tatabánya–DFVE 5–15 (0–2, 1–5, 3–3, 1–5)

DFVE: Aarts – Dobi 3, Mahieu 1, Szabó, Garda 4, Mucsy 1, Sümegi 3. Csere: Maczkó (kapus), Kardos D., Kardos L 1., Horváth 2, Somogyvári, Pál, Erdélyi. Vezetőedző: Mihók Attila.

Szombaton az is eldőlt, hogy az utolsó forduló előtt a Ferencváros matematikailag is megnyerte az alapszakaszt, miután az UVSE elleni rangadót 9–7-re behúzta. Gurisattiék ellenállhatatlanul kezdtek, 4–0-ra, majd 6–1-re vezettek, el is döntve a mérkőzést.

A Fradi nyerte meg az alapszakaszt

A két csapat ezzel hangolt a szombati Eurokupa döntő első felvonására, a második számú nemzetközi sorozat fináléját ugyanis e két magyar csapat vívja. Ez érinti a DFVE utolsó hazai bajnoki mérkőzését is, amit az UVSE ellen vívtak volna ugyanekkor, ezért a találkozót előrehozták március 22-e szerdára, a rangadó este 19 órakor kezdődik majd a Fabó Éva Sportuszodában. A januári idegenbeli találkozót 8–5-re a dunaújvárosiak nyerték meg. A képlet egyszerű, amennyiben most is a DFVE nyer, akkor egy ponttal megelőzi a jelenleg második helyen álló Újpestet, és Gardék zárnak a Fradi mögött.