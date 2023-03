A találkozó előtti képlet egyszerű volt, amennyiben a dunaújvárosiak az idegenbeli meccs – hét év után szakították meg az Újpest hazai veretlenségét – után a Fabó Éva Sportuszodában is győzni tudnak, akkor övék a második hely és ezzel együtt az automatikus elődöntő. Minden más esetben a meccs előtt a DFVE -t két ponttal megelőző fővárosiak szerzik meg ezt a pozíciót. A meccset azért rendezték hétköznap, mert szombaton az UVSE az Eurokupa döntőjében lesz érdekelt, ennek ellenére elég szépen megtelt az uszoda a rangadóra.

DFVE - UVSE 8-10 (4-2, 1-2, 2-5, 1-1)

DFVE: Aarts – Horváth 1, Garda 5, Mahieu, Dobi 1, Szabó 1, Mucsy. Csere: Maczkó, Sümegi, Pál, Jonkl, Sajben N., Somogyvári, Kardos D. Vezetőedző: Mihók Attila.

UVSE: Magyari – Szegedi 1, Peresztegi Nagy 2, Aubéli 2, Faragó 1, Szücs 1, Tiba 2. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Drávucz, Keszthelyi S. 1, Mácsai, Kóka, Irmes, Golopencza N. Vezetőedző: Benczur Márton.

Gól emberelőnyből: 1/10, illetve 4/9.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 1/2.

Kipontozódott: Szabó (23. perc), Horváth (30. perc).

Fotós: LI

Az első negyedben egyből beindult a gólgyártás, 2-2 után a DFVE védekezése nagyon összeállt, így az UVSE nem talált rajta fogást, ellenben Garda a támadóidő utolsó másodpercében egy távoli bombával, majd a Sajben által kiharcolt ötméteressel kettőre növelte az előnyt. A második nyolc perc szerencsétlenül kezdődött, Aarts kezéről pattant be Tiba lövése, de Szabó pimasz ejtéssel, a kapufa segítségével újra visszaállította a különbséget, 5-3. Keszthelyi megint egy Aartsról bepattanóval hozta fel egyre a vendégeket, majd páros kiállítás jelezte a hazai kapu előtt a csata hevét, hogy aztán Magyari is bemutassa, miért a válogatott első számú kapusa, Aartshoz hasonlóan több védéssel is jelentkezett a negyed végéig.

A térfélcsere után Mahieu brusztolt ki újabb büntetőt, Garda a sarokba vágta a labdát, s miután egy remek centervédekezést mutatott be a DFVE, a plusz háromért támadhatott a csapat, ráadásul emberelőnybe is került, de Szabó löketét hárította Magyari, majd az ő kiállítását használta ki távolról a blokkolni próbáló kezek között Peresztegi Nagy, így máris újra csak egy volt az előny. Sőt, miután Magyari teljesítménye már hatvan százaléknál járt, Aubéli centerből egyenlített, aztán egy lövés nélkül zárt támadást követően ketten úsztak be az újvárosi kapu elé, Szücs húzta be a hálóba a labdát, végül támadóhiba után ötméterest kapott az UVSE, amit nem rontottak el, 6-8. Az öt perces újvárosi gólcsendet Garda törte meg büntetőből, de Aubéli egy előnyt értékesített, ismét centerből húzta be a labdát, a negyed utolsó pillanatiban bezzeg Mahieu parádés csavarását kikapta Magyari.

Fotós: LI

A záró felvonásra azzal (is) engedte vissza a csapatát Mihók Attila, hogy gyorsuljanak fel, és bizony már sürgette az idő is a hazaiakat, de egyre inkább bizonytalanná vált a csapat támadásban, nem igazán vállalkoztak lövésekre, amire igen, azok kimaradtak, ezt Szegedi góllal bosszult meg, 7-10. Utána sem javult a helyzet, Magyari védett Gardának akcióból és hátrányból, közte volt egy mellé ejtés is. Mivel már csak négy perc volt hátra a meccsből, Benczur Márton hosszú támadásokat kért, az elsőből büntetőt is harcoltak ki, de kimaradt, szerencsére Horváth ejtése nem, 2,40-el a vége előtt még ott volt a remény, 8-10. Aarts azonban hiába védett és még előnyt is kapott a DFVE, Dobi lövése nem jutott át Magyarin, már csak egy perc volt hátra, ami alatt három gólt kellett volna dobni a győzelemhez, ám egy sem sikerült, hiába ment fel Aarts is a támadáshoz.

Fotós: LI

A vereség azt jelenti, hogy jelen állás szerint a hatodik BVSC-vel kell játszani az elődöntőért, de az alapszakasz csak szombaton zárul, addig várni kell a pontos ellenfélre, ugyanis a Szentes egy ponttal áll a BVSC előtt és mindkét gárdának hátra van még az utolsó találkozója.

A meccsről Benczur Márton azt mondta, nem mindig derül ki a nagy feszültség miatt, de nekik ez mindig egyfajta ünnep, ha lehet kicsit pátoszos, amikor Dunaújvárosban játszanak. - Az elmúlt minimum tíz évet ez a két csapat jelentősen dominálta mindenféle szempontból a női vízilabdában, ezért nekünk nagy dolog itt játszani. Ez a meccs is ilyen volt. Miként nyertük meg? Pont erről kérdeztem Tiba Pannát is… Egyrészt úgy, hogy a játékosaim mindent megpróbáltak, annak ellenére, ilyen összeállításban soha nem játszottunk. Ami dicséri az utánpótlás edzőinket is, mert be lehet tenni a fiatalokat is. Az elején kiegyenlített volt a találkozó, a DFVE jobban fejezte be a helyzeteit és kaptunk olyan távoli gólokat, amit csak Garda Kriszta tud, ezzel nem tudom hányadszor kerget az őrületbe. Mahieu semlegesítése sem ment, de aztán volt több gólunk, amikor mellettünk állt a szerencse, de nem akarom ezzel a lányok érdemeit kicsinyíteni. A három pont nagyon értékes, hát még itt. Ezúton szeretnék gratulálni a Dunaújváros Bajnokok Ligája négybe jutásához, hiszen akik nincsenek benne a sportban, azok sokszor nem értékelik helyén az eredményeket, ez óriási dolog a részükről. Le a kalappal előttük és sok sikert nekik, aztán valószínűleg ismét találkozunk az elődöntőben – fogalmazott.

Fotós: LI

Mihók Attila úgy értékelt, az UVSE abszolút megérdemelten nyert, gratulált nekik. Számára érthetetlen, főleg egy viszonylag elfogadható első félidő után a játékosai mitől rettegnek annyira.

- Persze, a győztes meccsek után is sokszor elmondtam, olyan emberek alkotják részben a csapatot, akiknek nincsen meccsrutinja, ami eddig nem jelentkezett negatívan. Nagyon kevés vállalkozó hajlandóság volt bennünk, ebből adódóan inkább tologattuk a felelősséget. A második félidőre gyakorlatilag gólképtelenné váltunk, az UVSE pedig egyre higgadtabb befejezésekkel megtalálta a rést a blokkok mellett. Egyszerűen fórból, zónából, centerből megvertek minket, nagyon enerváltak voltunk, lassúak, körülményesek, attól tartva, mi lesz, ha nem sikerül, az egész szezonban nem láttam ilyent a csapattól. Az, hogy ennek mi az oka, azt most nem tudom. El lehet veszíteni egy találkozót, de nem így, ezért nehéz lesz feldolgozni, mert ennél eddig sokkal sikerorientáltabb volt a vízilabdánk- fogalmazott Mihók Attila.