Veszprém A korábbi években megszokott menetrendből csak annyi maradt, hogy az ob második napján a korosztályos versenyzőké volt a főszerep, ám nem rövidebb távokat teljesítettek, hanem mindenki azt úszta, amely a korosztályában nyáron esedékes junior-Eb programjában szerepel. Leszámítva a legkisebbeket, hiszen U12–13-ban nem rendeznek kontinensviadalt.

A maratoni 10 kilométeren túl még 7500, 5000 és háromezer méteren mérkőztek meg a legjobb hosszútávúszó utánpótlás-versenyzők. Továbbá az utolsó nap az 1500 gyorsot rendezték meg, ahol nem csak nyílt vízi specialistáink, hanem medencés sztárok is vízbe ugrottak.

A megmérettetésen valamennyi nyílt vízi válogatott rajthoz állt, így a Dunaújvárosi KSE klasszisa, Kovács-Seres Hunor is. Szabó Gergő tanítványa a királynék városában is megmutatta, hogy medencében is uralja a hét és fél kilométeres távot a 16–17 évesek között. A tavaly szeptemberi, seychelles-i junior-világbajnokságon óriási fölénnyel aranyérmet szerző ­DKSE-sportoló ezúttal sem hagyott kétséget afelől, hogy az ifjúságiak között ő a legjobb, csaknem háromperces fölénnyel győzött Poteczin Dániel előtt.

Nem csak Kovács-Seres volt, akiért szoríthattunk, a felnőttek 10 ezer méterén, amelyet a junior világbajnok Bethelem Dávid nyert meg, a harmadik pedig az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf lett, a DKSE képviselője, Dort Máté az ötödik helyen végzett – kilencperces hátrányban Betlehemhez képest. Ugyanezen a távon a juniorok mezőnyében Eszenyi Ábel kilencedikként csapott be a célba.

Az U12–13-as fiú korosztályban 3000 méteren Nagy Péter éppen lemaradva a dobogóról, negyedik helyezett lett. Ugyanitt a lányoknál Nagy Emma tizenegyedikként fejezte be a távot.

Vasárnap az 1500 méteres távon az U14–15-ös korosztályban Vass Bianka tizenharmadik lett, Eszenyi Léna nem indult. Az ifiknél Kovács-Seres Hunor nem egészen egy nappal a 7500 után megint a dobogó tetejére állhatott fel.