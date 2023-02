Miért igazolt a mérkőzés előtti felfokozott hangulat? „Csak” azért, mert meccsről meccsre emelkedett a tét, de ilyen izgalmakat a mostani bajnokságban még nem kellett kiállnia egyik félnek sem.

A vendégek tizenkilenc lejátszott mérkőzésen harminc, a Dunaújváros Futsal tizen­nyolc fordulóban huszonnyolc pontot gyűjtött. A Nagykanizsai Futsal jelenleg a hatodik helyen tanyázik, az újvárosiak őket követik. Előbbi pozíció pedig az alapszakasz végén a felsőházbeli tagságot jelenti. Tovább menve, az már egy biztos menedék a kiesés elleni vérfagyasztó küzdelemben, és egy kis bátorsággal a rájátszás sikeres végigharcolása után, lehetőséget nyújt a nyilvánvalóan jóval rangosabb első osztálybeli szereplésre.

A mostani vendégek két egymást követő, rossz emlékű meccsüket szeretnék Rácalmáson elfelejteni. Előbb a nagy visszhangot kiváltó zakót (5–4) a Tolna-Mözs otthonában, majd az előző fordulóban a Mad Dogs látta el a bajukat (4–8)-ra.

A Dunaújváros Futsal remek szériát fut, hiszen legutóbbi hét találkozójából hat győzelmet és egy döntetlent könyvelhetett el. Aligha szeretnék pont a hazai közönség előtt megtörni ezt a ragyogó ívet.

A két, többre hivatott gárda már találkozott egymással Nagykanizsán, október végén. Akkor a helyiek győztek, az akkor még csak körvonalazódó újvárosiakkal szemben. Ők most nem revansot akarnak venni, hanem folytatni akarják a szériájukat.

Tóth Árpád, az újvárosiak edzője már akkor is bízott az előrelépésükben. Most ezt nyilatkozta: – A Nagykanizsa elleni rangadóra alaposan felkészültünk. Semmivel sem másképpen, mint bármelyik eddigi meccsünkre. Tiszteljük az ellenfelet, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem. Remélem, sok néző előtt sikerül majd nyerni ellenük.